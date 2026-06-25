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Un été en Seine 2026 Repas partagé Les Andelys

Un été en Seine 2026 Repas partagé Les Andelys vendredi 10 juillet 2026.

Adresse
Quartier Pompidou
Ville
27700 Les Andelys
Département
Eure
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Tarif

Les Andelys

Un été en Seine 2026 Repas partagé

Quartier Pompidou Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 12:00:00
fin : 2026-07-10 15:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Un grand pique-nique participatif sous le signe du partage.   .

Quartier Pompidou Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16 

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English : Un été en Seine 2026 Repas partagé

L’événement Un été en Seine 2026 Repas partagé Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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