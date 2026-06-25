Un été en Seine 2026 Repas partagé Les Andelys
Un été en Seine 2026 Repas partagé Les Andelys vendredi 10 juillet 2026.
Les Andelys
Un été en Seine 2026 Repas partagé
Quartier Pompidou Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 12:00:00
fin : 2026-07-10 15:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Un grand pique-nique participatif sous le signe du partage. .
Quartier Pompidou Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16
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English : Un été en Seine 2026 Repas partagé
L’événement Un été en Seine 2026 Repas partagé Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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