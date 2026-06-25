Un été en Seine 2026 Soirée Foot Les Andelys jeudi 9 juillet 2026.

Les Andelys

Un été en Seine 2026 Soirée Foot

Bords de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:00:00

fin : 2026-07-09 23:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Deuxième grand rassemblement footballistique de l’été encadré par le CSA Football. .

Bords de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

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English : Un été en Seine 2026 Soirée Foot

L’événement Un été en Seine 2026 Soirée Foot Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération