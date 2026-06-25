AGENDA · Les Andelys
Un été en Seine 2026 Soirée Handball Les Andelys
mercredi 8 juillet 2026 · Les Andelys
Informations pratiques
Les Andelys
Un été en Seine 2026 Soirée Handball
Bords de Seine Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:00:00
fin : 2026-07-08 22:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Prolongez le plaisir sur le terrain avec des rencontres en nocturne organisées par le club local. .
Bords de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16
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English : Un été en Seine 2026 Soirée Handball
L’événement Un été en Seine 2026 Soirée Handball Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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