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AGENDA · Les Andelys

Un été en Seine 2026 Soirée Handball Les Andelys

mercredi 8 juillet 2026 · Les Andelys

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Bords de Seine
Ville
27700 Les Andelys
Département
Eure
Tarif

Les Andelys

Un été en Seine 2026 Soirée Handball

Bords de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:00:00
fin : 2026-07-08 22:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Prolongez le plaisir sur le terrain avec des rencontres en nocturne organisées par le club local.   .

Bords de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16 

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English : Un été en Seine 2026 Soirée Handball

L’événement Un été en Seine 2026 Soirée Handball Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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