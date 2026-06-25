Un été en Seine 2026 Spectacle musical M’sieur Offenbach de la compagnie Bernard Lyautey Les Andelys dimanche 5 juillet 2026.

Les Andelys

Un été en Seine 2026 Spectacle musical M’sieur Offenbach de la compagnie Bernard Lyautey

Bords de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-07-05 17:20:00

Date(s) :

2026-07-05

La scène se passe au Café de Paris , fréquenté par Jacques Offenbach, et tout le gratin du Second Empire… Alfred, garçon de café, prépare ses tables, au fond, l’orchestre répète des airs d’Offenbach, justement, c’est des souvenirs…. Et Alfred raconte, revit, mime, danse même… Spectacle plein de gaîté et d’émotion, on entend les grand airs du compositeur et on découvre l’homme. .

Bords de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Un été en Seine 2026 Spectacle musical M’sieur Offenbach de la compagnie Bernard Lyautey

L’événement Un été en Seine 2026 Spectacle musical M’sieur Offenbach de la compagnie Bernard Lyautey Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération