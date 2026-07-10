Un été nature à la Damassin Les sens au verger (7-12 ans) La Damassine Vandoncourt

Informations pratiques

Vandoncourt

Un été nature à la Damassin Les sens au verger (7-12 ans)

La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Dans le cadre d’Un été nature à la Damassine, partez à la découverte du verger autrement grâce à vos 5 sens. Parcours pieds nus, dégustation de fruits, chasse aux couleurs… une exploration ludique et sensorielle pour éveiller la curiosité des petits comme des grands.

Animation parents/enfants

Enfants de 7 à 12 ans accompagnés (inscription obligatoire pour les adultes accompagnateurs)

Durée 1 h 30. .

La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : Un été nature à la Damassin Les sens au verger (7-12 ans)

L’événement Un été nature à la Damassin Les sens au verger (7-12 ans) Vandoncourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD