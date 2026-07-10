Un été nature à la Damassin Les sens au verger (7-12 ans) La Damassine Vandoncourt
mercredi 19 août 2026 · La Damassine · Vandoncourt
Informations pratiques
Vandoncourt
Un été nature à la Damassin Les sens au verger (7-12 ans)
La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Dans le cadre d’Un été nature à la Damassine, partez à la découverte du verger autrement grâce à vos 5 sens. Parcours pieds nus, dégustation de fruits, chasse aux couleurs… une exploration ludique et sensorielle pour éveiller la curiosité des petits comme des grands.
Animation parents/enfants
Enfants de 7 à 12 ans accompagnés (inscription obligatoire pour les adultes accompagnateurs)
Durée 1 h 30. .
La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
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English : Un été nature à la Damassin Les sens au verger (7-12 ans)
L’événement Un été nature à la Damassin Les sens au verger (7-12 ans) Vandoncourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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