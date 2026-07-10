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Un été nature à la damassine Balade tes sens (5-10 ans) La Damassine Vandoncourt

mercredi 12 août 2026 · La Damassine · Vandoncourt

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Lieu
La Damassine
Adresse
23 Rue des Aiges
Ville
25230 Vandoncourt
Département
Doubs
Tarif

Vandoncourt

Un été nature à la damassine Balade tes sens (5-10 ans)

La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Au fil d’une balade en forêt, utilise tous tes sens pour découvrir la forêt autrement.

Enfants de 5 à 10 ans accompagnés (inscription obligatoire pour les adultes accompagnateurs).
Durée 2 h.
Prévoir des vêtements et chaussures adaptés à la marche en forêt.   .

La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35  julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : Un été nature à la damassine Balade tes sens (5-10 ans)

L’événement Un été nature à la damassine Balade tes sens (5-10 ans) Vandoncourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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