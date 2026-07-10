Un été nature à la damassine Balade tes sens (5-10 ans) La Damassine Vandoncourt

Informations pratiques

Vandoncourt

Un été nature à la damassine Balade tes sens (5-10 ans)

La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Au fil d’une balade en forêt, utilise tous tes sens pour découvrir la forêt autrement.

Enfants de 5 à 10 ans accompagnés (inscription obligatoire pour les adultes accompagnateurs).

Durée 2 h.

Prévoir des vêtements et chaussures adaptés à la marche en forêt. .

La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : Un été nature à la damassine Balade tes sens (5-10 ans)

L’événement Un été nature à la damassine Balade tes sens (5-10 ans) Vandoncourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD