Un été nature à la Damassine Clafoutis en folie La Damassine Vandoncourt

Informations pratiques

Vandoncourt

Un été nature à la Damassine Clafoutis en folie

La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 16:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Dans le cadre de Un été nature à la Damassine , réalisez des créations inspirées de la nature grâce au cyanotype, à la peinture et au collage.

Un atelier créatif à partager en famille pour laisser libre cours à votre imagination.

Enfants de 3 à 6 ans accompagnés.

Prévoir des vêtements adaptés.

Durée 1 h 30. .

La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : Un été nature à la Damassine Clafoutis en folie

L’événement Un été nature à la Damassine Clafoutis en folie Vandoncourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD