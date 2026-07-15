Un été nature à la Damassine Mareville (5 ans et +) La Damassine Vandoncourt

Informations pratiques

Vandoncourt

Un été nature à la Damassine Mareville (5 ans et +)

La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 14:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Pars à la rencontre des habitants de Mareville, la mare de la Damassine !

SANS INSCRIPTION Gratuit.

Animation parents-enfants.

Enfants à partir de 5 ans accompagnés.

Tout au long de l’après-midi, entre 14 h et 17 h.

Durée variable. .

La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : Un été nature à la Damassine Mareville (5 ans et +)

L’événement Un été nature à la Damassine Mareville (5 ans et +) Vandoncourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD