Un été nature à la damassine Oiseaux et compagnie (5-7 ans) La Damassine Vandoncourt
jeudi 20 août 2026 · La Damassine · Vandoncourt
Informations pratiques
Vandoncourt
Un été nature à la damassine Oiseaux et compagnie (5-7 ans)
La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 16:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Dans le cadre de Un été nature à la Damassine , partez à la découverte des oiseaux de la Damassine et fabriquez votre propre nichoir.
Un atelier nature à partager en famille pour observer les oiseaux et mieux comprendre leur environnement.
Enfants de 5 à 7 ans accompagnés.
Durée 1 h 40. .
La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
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English : Un été nature à la damassine Oiseaux et compagnie (5-7 ans)
L’événement Un été nature à la damassine Oiseaux et compagnie (5-7 ans) Vandoncourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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