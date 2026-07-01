Un festival c’est trop court Divers lieux à Nice Nice
vendredi 2 octobre 2026 · Divers lieux à Nice · Nice
Informations pratiques
Nice
Un festival c’est trop court
Divers lieux à Nice 10 rue Penchienatti Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-02
Le Festival Européen du Court Métrage de Nice Un Festival C’est Trop Court ! est un événement dédié à la jeune création cinématographique.
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Divers lieux à Nice 10 rue Penchienatti Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 13 97 65 contact@nicefilmfestival.com
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English : Un festival c’est trop court
The Nice European Short Film Festival Un Festival C’est Trop Court! is an event dedicated to young filmmakers.
L’événement Un festival c’est trop court Nice a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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