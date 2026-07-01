Un festival c’est trop court Divers lieux à Nice Nice

Informations pratiques

Nice

Un festival c’est trop court

Divers lieux à Nice 10 rue Penchienatti Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-02

Le Festival Européen du Court Métrage de Nice Un Festival C’est Trop Court ! est un événement dédié à la jeune création cinématographique.

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Divers lieux à Nice 10 rue Penchienatti Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 13 97 65 contact@nicefilmfestival.com

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English : Un festival c’est trop court

The Nice European Short Film Festival Un Festival C’est Trop Court! is an event dedicated to young filmmakers.

L’événement Un festival c’est trop court Nice a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur