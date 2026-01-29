Un fil à la patte La Visitation La Visitation Limoges

Un fil à la patte La Visitation

La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12

Dans son adaptation de la pièce de Feydeau, l’Atelier La Mascarade vous entraîne dans un vaudeville frénétique et désopilant. Le dandy Bois-d’Enghien doit se marier, mais ne parvient pas à rompre avec sa maîtresse. Lorsque celle-ci est engagée pour chanter à sa fête de fiançailles, tout déraille. Portes qui claquent, quiproquos en cascade et situations absurdes s’enchaînent, transformant la cérémonie en un chaos joyeusement incontrôlable, où le rythme effréné et l’humour ravageur de Feydeau font mouche à chaque instant. .

La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 62 98 52

