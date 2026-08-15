UN FIL À LA PATTE STUDIO 55 Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

UN FIL À LA PATTE

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-12 20:00:00

fin : 2027-03-13 21:30:00

Date(s) :

2027-03-12 2027-03-14

Deux ouvreurs accueillent et placent les spectateurs. Enfin le rideau s’ouvre sur… sur rien.

En lieu et place d’un décor majestueux, le public découvre, médusé, deux pauvres malles abandonnées sur scène. Une lettre leur apprendra que tous les comédiens du Grenier de Toulouse ont quitté le projet. Dans un acte désespéré, un des ouvreurs force son collègue à jouer les acteurs de circonstance pour montrer au public ce qu’il a vu des répétitions. Et de fil en aiguille, ils vont, presque malgré eux, interpréter tous les personnages de cette folle comédie. 20 .

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie hello@studio-55.fr

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English :

Two ushers welcome the audience and show them to their seats. Finally, the curtain rises to reveal… nothing.

L’événement UN FIL À LA PATTE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE