Un fil de soi, TNT – Terrain Neutre Théâtre, Nantes

Un fil de soi Vendredi 24 avril, 20h30 TNT – Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique

11€ tarif réduit / 15€ tarif plein

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T20:30:00+02:00 – 2026-04-24T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-24T20:30:00+02:00 – 2026-04-24T21:30:00+02:00

Une enfant s’interroge sur ce que signifie “être soi”.Sa quête la mène au fond d’une grande armoire en bois, sur le dos d’un papillon-oiseau, et enfin chez Claudine, une brodeuse de rêves indocile, endeuillée par la perte récente de son amour.

Ensemble, elles réveillent la mémoire des absents et brodent, point après point, de nouvelles couleurs sur un village trop longtemps étouffé de gris. Un récit initiatique, en ombre et en lumière, qui célèbre la transmission, la joie de créer et le courage de rêver.

Écrit et interprété par Noé Delaunay.

Durée : 1h

TNT – Terrain Neutre Théâtre 11 Allée de la Maison Rouge, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 12 12 28 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tntheatre.com »}]

Un récit initiatique, en ombre et en lumière, qui célèbre la transmission, la joie de créer et le courage de rêver. théâtre conte

Hélène Bourdier-Rolland