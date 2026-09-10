UN GRAND CRI D’AMOUR SALLE NOUGARO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

UN GRAND CRI D’AMOUR

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 23.8 – 23.8 – EUR

23.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-29 20:30:00

fin : 2027-01-29 22:00:00

Date(s) :

2027-01-29

Après s’être aimés passionnément ; aujourd’hui ils se haïssent !

Unis à la vie comme à la scène, Gigi et Hugo formaient le couple d’artistes le plus en vue du Théâtre.

Depuis leur séparation, Gigi a sombré dans la dépression (et dans l’alcool) tandis que son ex-mari tente de relancer sa carrière d’acteur avec une nouvelle pièce de théâtre.

La première représentation va bientôt avoir lieu, mais sa partenaire lui fausse compagnie…

C’est alors qu’entre en scène Sylvestre, leur ancien producteur peu scrupuleux. Flairant le coup médiatique, il multiplie manœuvres et manigances pour les réunir sur scène comme au temps de leur gloire.

Les anciens amants acceptent bon gré mal gré de rejouer ensemble une pièce dont le thème central n’est autre que… l’amour. Un pari explosif qui met rapidement leur passé, leurs blessures et leur égo à rude épreuve, dans le décor même du théâtre qui les avait vus triompher.

Pris entre ces deux “monstres pas sacrés”, leur metteur en scène Léon tente tant bien que mal de maintenir le cap. Mais les répétitions tournent vite à l’enfer comique, minées par les règlements de comptes, les piques assassines et les coups bas machiavéliques.

Avec son rythme effréné, ses dialogues cinglants et une avalanche de situations délicieusement absurdes, Un grand cri d’amour emporte dans un tourbillon de rires et d’émotions. La scène devient alors le terrain de jeu (et de guerre) d’un duo que tout oppose… sauf peut‑être, au fond, un grand cri d’amour. 23.8 .

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 25 63 12 00 nougaro.billetterie@cseairbus.com

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English :

After being passionately in love, today they hate each other!

United in life as well as on stage, Gigi and Hugo were the theater world’s most prominent artistic couple.

L’événement UN GRAND CRI D’AMOUR Toulouse a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE