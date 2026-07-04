Un Hamlet de moins Théâtre Public Montreuil Montreuil
mercredi 3 mars 2027 · Théâtre Public Montreuil · Montreuil
Informations pratiques
Le prince Hamlet, son ami Horatio, Ophélie, son frère Laërte. Qu’ont encore à nous dire, quatre cents ans plus tard, ces personnages shakespeariens ? Ici, ils ne sont plus des figures du passé mais deviennent quatre jeunes d’aujourd’hui, nerveux·ses, drôles et d’une lucidité désarmante. Perché·es sur un escalier, téléphones en main, ils et elles parlent pouvoir, violence, corruption et désir, avec l’humour comme arme de survie.
En frottant Shakespeare aux fractures contemporaines, Nathalie Garraud et Olivier Saccomano font entendre une parole vive, désenchantée mais indocile, où la tragédie devient un terrain de jeu critique et joyeusement insolent.
En convoquant Shakespeare aujourd’hui, Nathalie Garraud et Olivier Saccomano font surgir une jeunesse électrique et irrévérencieuse en quête de sens. Les figures mythiques d’Hamlet se réincarnent ici en corps vivants, traversés par le doute et la colère, nous éclairant sur notre monde.
Du mercredi 03 mars 2027 au vendredi 12 mars 2027 :
samedi
de 18h00 à 19h00
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 20h00 à 21h15
payant
De 9 à 27 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-03-03T21:00:00+01:00
fin : 2027-03-12T22:15:00+01:00
Date(s) : 2027-03-03T20:00:00+02:00_2027-03-03T21:15:00+02:00;2027-03-04T20:00:00+02:00_2027-03-04T21:15:00+02:00;2027-03-05T20:00:00+02:00_2027-03-05T21:15:00+02:00;2027-03-06T18:00:00+02:00_2027-03-06T19:00:00+02:00;2027-03-08T20:00:00+02:00_2027-03-08T21:15:00+02:00;2027-03-09T20:00:00+02:00_2027-03-09T21:15:00+02:00;2027-03-10T20:00:00+02:00_2027-03-10T21:15:00+02:00;2027-03-11T20:00:00+02:00_2027-03-11T21:15:00+02:00;2027-03-12T20:00:00+02:00_2027-03-12T21:15:00+02:00
Théâtre Public Montreuil 63, rue Victor Hugo 93100 Spectacle présenté au TPM, en salle Maria Casarès, ainsi qu’en itinérance dans différents lieux partenaires.Montreuil
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