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Un Héros Bordel • Collectif La Capsule Le Grand Parquet PARIS

jeudi 4 février 2027 · Le Grand Parquet · PARIS

Un Héros Bordel • Collectif La Capsule Le Grand Parquet PARIS

Informations pratiques

Début
jeudi 4 février 2027
Fin
jeudi 4 février 2027
Lieu
Le Grand Parquet
Adresse
Jardins d'Eole - 35 rue d'Aubervilliers
Ville
75018 PARIS
Département
Paris

Avec le temps, ce rendez-vous est forcé, contraint par une vie d’adulte qui effrite leurs amitiés de jeunesse. Charlie, jeune réalisatrice du groupe, écrit un film sur ce drame où personne n’a vraiment été un héros. Ils retournent aux endroits écumés des années auparavant, mais le passé n’est pas mort et il est temps pour eux de l’affronter, la Seine va se transformer en Styx.

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Le jeudi 04 février 2027
de 19h00 à 20h00
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-02-04T20:00:00+01:00
fin : 2027-02-04T21:00:00+01:00
Date(s) : 2027-02-04T19:00:00+02:00_2027-02-04T20:00:00+02:00

Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers  75018 PARIS
https://www.legrandparquet.fr/agenda/un-heros-bordel/ +33140037223 resa@legrandparquet.fr


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