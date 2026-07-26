Un Héros Bordel • Collectif La Capsule Le Grand Parquet PARIS

Informations pratiques

Avec le temps, ce rendez-vous est forcé, contraint par une vie d’adulte qui effrite leurs amitiés de jeunesse. Charlie, jeune réalisatrice du groupe, écrit un film sur ce drame où personne n’a vraiment été un héros. Ils retournent aux endroits écumés des années auparavant, mais le passé n’est pas mort et il est temps pour eux de l’affronter, la Seine va se transformer en Styx.

Crash test : présentation d’une étape de travail en sortie de résidence

Quatre amis du lycée se retrouvent Gare de Lyon après des années pour honorer la mémoire d’un camarade disparu.

Le jeudi 04 février 2027

de 19h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-02-04T20:00:00+01:00

fin : 2027-02-04T21:00:00+01:00

Date(s) : 2027-02-04T19:00:00+02:00_2027-02-04T20:00:00+02:00

Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers 75018 PARIS

https://www.legrandparquet.fr/agenda/un-heros-bordel/ +33140037223 resa@legrandparquet.fr



Afficher la carte du lieu Le Grand Parquet et trouvez le meilleur itinéraire

