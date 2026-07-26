Un Héros Bordel • Collectif La Capsule Le Grand Parquet PARIS
jeudi 4 février 2027 · Le Grand Parquet · PARIS
Informations pratiques
Avec le temps, ce rendez-vous est forcé, contraint par une vie d’adulte qui effrite leurs amitiés de jeunesse. Charlie, jeune réalisatrice du groupe, écrit un film sur ce drame où personne n’a vraiment été un héros. Ils retournent aux endroits écumés des années auparavant, mais le passé n’est pas mort et il est temps pour eux de l’affronter, la Seine va se transformer en Styx.
Crash test : présentation d’une étape de travail en sortie de résidence
Quatre amis du lycée se retrouvent Gare de Lyon après des années pour honorer la mémoire d’un camarade disparu.
Le jeudi 04 février 2027
de 19h00 à 20h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-02-04T20:00:00+01:00
fin : 2027-02-04T21:00:00+01:00
Date(s) : 2027-02-04T19:00:00+02:00_2027-02-04T20:00:00+02:00
Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers 75018 PARIS
https://www.legrandparquet.fr/agenda/un-heros-bordel/ +33140037223 resa@legrandparquet.fr
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