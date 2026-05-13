Un jeux’di pas comme les autres – Kiosques en fête 2026 Square Serge Reggiani Paris
Un jeux’di pas comme les autres – Kiosques en fête 2026 Square Serge Reggiani Paris jeudi 28 mai 2026.
Quoi de mieux que de jouer au grand air au retour des beaux jours ?
Découvrez sur le Kiosque du square Serge Reggiani une sélection de jeux d’agilité et de réflexion !
InKlusion souhaite offrir à toutes et tous des moments ludiques et conviviaux et proposer une après-midi jeux autour de pâtisseries, de boissons fraîches et d’une ambiance bienveillante, pour créer du lien et donner la possibilité à celles et ceux qui le souhaitent d’en apprendre plus sur le programme à but d’insertion professionnelle de l’association.
Des questions sur cette animation ou sur notre association ? Contactez-nous via les coordonnées renseignées dans le cadre bleu en bas de page à gauche !
Goûter ludique avec l’Association InKlusion
Le jeudi 30 juillet 2026
de 14h30 à 17h00
Le jeudi 25 juin 2026
de 14h30 à 17h00
Le jeudi 28 mai 2026
de 14h30 à 17h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-28T17:30:00+02:00
fin : 2026-07-30T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-28T14:30:00+02:00_2026-05-28T17:00:00+02:00;2026-06-25T14:30:00+02:00_2026-06-25T17:00:00+02:00;2026-07-30T14:30:00+02:00_2026-07-30T17:00:00+02:00
Square Serge Reggiani place de Bitche 75019 Paris
+33757972515 lena.delauney@inklusion.fr https://www.facebook.com/people/Association-InKlusion/61573746628076/ https://www.facebook.com/people/Association-InKlusion/61573746628076/
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