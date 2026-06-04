Un jour au parc Parc de Maurepas Rennes
Un jour au parc Parc de Maurepas Rennes jeudi 9 juillet 2026.
Un jour au parc Parc de Maurepas Rennes Jeudi 9 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre et gratuite
Une journée de loisirs en plein air !
L’Association Jeanne D’Arc, Le Grand Cordel MJC, le CPB des Longs Champs et la Bibliothèque des Longs Champs vous invitent !
Au programme :
Animations sportives avec le Stade Rennais Athlétisme
Grands jeux en bois
Photomaton
Atelier de fabrication de Koinobori avec Agathe Mercat
Et d’autres choses à venir !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-09T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-09T18:00:00.000+02:00
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Parc de Maurepas 16 Bd Raymond Poincaré, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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