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Un jour au parc Parc de Maurepas Rennes

Un jour au parc Parc de Maurepas Rennes

Un jour au parc Parc de Maurepas Rennes jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Parc de Maurepas

Adresse : 16 Bd Raymond Poincaré, 35700 Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Un jour au parc Parc de Maurepas Rennes Jeudi 9 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite

Une journée de loisirs en plein air !

L’Association Jeanne D’Arc, Le Grand Cordel MJC, le CPB des Longs Champs et la Bibliothèque des Longs Champs vous invitent !

Au programme :
Animations sportives avec le Stade Rennais Athlétisme
Grands jeux en bois
Photomaton
Atelier de fabrication de Koinobori avec Agathe Mercat
Et d’autres choses à venir !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-09T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-09T18:00:00.000+02:00

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Parc de Maurepas 16 Bd Raymond Poincaré, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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