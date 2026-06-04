Un jour au parc Parc de Maurepas Rennes Jeudi 9 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite

Une journée de loisirs en plein air !

L’Association Jeanne D’Arc, Le Grand Cordel MJC, le CPB des Longs Champs et la Bibliothèque des Longs Champs vous invitent !

Au programme :

Animations sportives avec le Stade Rennais Athlétisme

Grands jeux en bois

Photomaton

Atelier de fabrication de Koinobori avec Agathe Mercat

Et d’autres choses à venir !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-09T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-09T18:00:00.000+02:00

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Parc de Maurepas 16 Bd Raymond Poincaré, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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