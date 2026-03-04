Un jour avec mon père, L’Ecran, Saint-Denis

Un jour avec mon père Mercredi 18 mars, 19h00 L’Ecran Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T19:00:00+01:00 – 2026-03-18T20:33:00+01:00

Fin : 2026-03-18T19:00:00+01:00 – 2026-03-18T20:33:00+01:00

Rencontre avec Akinola Davies Jr

L’Ecran 14 passage de l’Aqueduc, Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0907#showmovie?id=7JM5Q »}]

Rencontre – Récit semi-autobiographique se déroulant sur une seule journée dans la mégalopole nigériane, Lagos, pendant la crise électorale de 1993. Un père tente de guider ses deux jeunes fils à t… L’Ecran Un jour avec mon père