Un Jour Ça Servira (Résidence) – Les Lubies, Centre culturel Michel Manet, Bergerac

Informations pratiques

Un Jour Ça Servira (Résidence) – Les Lubies 14 – 19 septembre Centre culturel Michel Manet Dordogne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-14T14:00:00+02:00 – 2026-09-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Résidence au Centre Culturel Michel Manet de Bergerac du 14 au 19 septembre

Dans la maison gardite ras-la-gueule de tout, l’aventure du tri du trop.

La démesure, l’irrationnel d’une mère gardite – la mère de Vincent Nadal, mère qui a gardé toutes ses vies, tant de vies – offrent la poésie et la théâtralité d’une parole lumineuse, malicieuse et tendre.

Trier, jeter, garder, donner, offrir, les affaires, les choses – choses de la vie – d’un être aimé disparu. Qui ne l’a pas connu ? Qui ne le connaîtra pas ?

Des cantines, tiroirs, cartons, sacs, popoches, jaillissent histoires, questionnements, enquêtes.

Sur scène, Vincent conteur s’empare des marqueurs de vie trésors de sa mère.

Sacs, besaces, écharpes, ceintures, fleurs plastiques, chaussures …

Formes, époques, couleurs, matières.

Le temps du spectacle, il fabrique à vue une imposante marionnette.

Il noue, maille, tisse, crée « l’animal énergie de vie de sa mère ».

Récit d’humanité, Un jour ça servira célèbre la joie de la transmission, la force de la transformation.

« Avec gourmandise, Vincent Nadal nous entraîne. … autant de tremplins pour l’imaginaire … bonheur dont il nous fait don avec humour et sincérité, dans son aventure ayant des échos secrets avec nos propres destinées. » Yves Kaka / La Revue du spectacle

PRODUCTION

production : Les Lubies

coproduction : OARA Office Artistique Région Nouvelle Aquitaine, DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle Aquitaine , IDDAC Agence culturelle département de la Gironde,Espace Jeliote – Centre National de la Marionnette d’Oloron Sainte-Marie, Centre Culturel Simone Signoret de Canéjan

partenaires et soutiens : Scènes Nomades spectacle vivant en Sud Deux Sèvres – Maison des Arts de Brioux sur Boutonne, Centre Culturel Michel Manet de Bergerac, Le Reflet de Tresses, ville de Cestas, les Avant-Postes Bordeaux lieu d’exploration émergence et transdisciplinarité, L’Atelier des Marches Le Bouscat lieu de résidence et d’accompagnement d’artistes, Salle des Fêtes du Grand Parc Bordeaux, Théâtre Hélios Marlanges-Mérinchal, Le Moulin du Marais Union Régionale des Foyers Ruraux de Lezay, Le Rocher de Palmer-Scène Musiques ACtuelles de Cenon, Association d’artistes #2 (Iddac et DRAC Nouvelle Aquitaine), Réseau 535, Chahuts – Festival des arts de la parole de Bordeaux.

Vincent Nadal a obtenu la bourse à l’écriture dramatique de l’OARA – mai 2025 pour ce projet

https://www.leslubies.com/unjour%C3%A7aservira

Centre culturel Michel Manet 19 Pl. Gambetta, 24100 Bergerac, France Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « leslubieslubies@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.leslubies.com/unjour%C3%A7aservira »}] https://la-cab.fr/centre-culturel-michel-manet-et-auditorium-espace-francois-mitterrand/

Théâtre de récit, création d’une marionnette Seul en scène, Vincent raconte l’aventure du tri du trop de la maison familiale et fabrique en direct une créature animal de vie de sa mère.

@Vincent Nadal