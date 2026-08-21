Un Jour Encore Apéro-Concert / Festtival Berlioz Médiathèque La Côte-Saint-André

Informations pratiques

La Côte-Saint-André

Un Jour Encore Apéro-Concert / Festtival Berlioz

Médiathèque 125 avenue Charles De Gaulle La Côte-Saint-André Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

L’ensemble Un Jour Encore vous propose de découvrir la musique populaire du Centre France, parfois librement revisitée ou enrichie de pièces issues des Manuscrits de Gargilesse, conservés au fil du temps par George Sand.

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Médiathèque 125 avenue Charles De Gaulle La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 20 38 51

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English :

The ensemble Un Jour Encore invites you to discover the folk music of central France, sometimes freely reinterpreted or enriched with pieces from the Gargilesse Manuscripts, preserved over the years by George Sand.

L’événement Un Jour Encore Apéro-Concert / Festtival Berlioz La Côte-Saint-André a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Terres de Berlioz