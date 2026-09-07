« Un jour, je sais pas quand, j’irai à Lourmarin.» par la cie Prises de texte -, Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo), Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

« Un jour, je sais pas quand, j’irai à Lourmarin.» par la cie Prises de texte – Samedi 3 octobre, 18h00 Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo) Nord

10/5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:10:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:10:00+02:00

Une conférence détournée autour de la figure d’ Albert CAMUS

Interprétation : Eric DUSSART

Ecriture et regard extérieur : Bernadette LEPOUTRE

L’homme qui se présente au public n’est ni un conférencier, ni un professeur, ni un spécialiste de Camus ou autres titres universitaires… Il n’est pas légitime comme on dit. Il est journaliste, il s’apprêtait à faire le modérateur d’une conférence qui n’aura pas lieu puisqu’on apprend que le conférencier ne pourra venir. Point de départ. La nature ayant horreur du vide, le journaliste modérateur prend la place du conférencier. Un jeu de chaise musicale si vous voulez. Ou qui va à la chasse…

Et puisqu’il prend la parole et bien figurez-vous qu’il la garde.

Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo) 59650-Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 09 64 12 87 32 »}, {« type »: « email », « value »: « letheatredacote@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/theatre-d-a-cote »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.letheatredacote.net »}]

2025 : Anniversaire : 65 ans de la mort de Camus.Une conférence détournée autour de la figure d’ Albert CAMUS