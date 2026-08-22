Informations pratiques

Sète

UN JOUR OUI… MAIS D’ICI LÀ

29 grande rue haute Sète Hérault

Tarif : 18 – 18 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-11

fin : 2027-03-13

Date(s) :

2027-03-11

Seul en scène burlesque gestuel et comique

Seul en scène burlesque gestuel et comique

L’avis du Théâtre de Poche

Nous avons tous essayé, un jour, d’être à la hauteur.

Il y a ceux qui donnent l’impression d’y parvenir. Et puis, il y a ceux qui continuent d’essayer. Louis Fleury imagine un conférencier chargé de parler… de la confiance en soi, alors qu’il semble avoir perdu tous ses repères. C’est à ces derniers que Louis Fleury rend un hommage aussi drôle que touchant. Avec une infinie précision, il transforme nos maladresses, nos hésitations et nos fragilités en un véritable terrain de jeu. Son personnage tente d’être à la hauteur… et c’est précisément son vacillement qui le rend profondément attachant.

Derrière le rire affleure une immense tendresse. C’est là que réside toute la force de ce spectacle.

Un jour oui… mais d’ici là ? est un solo burlesque et sensible qui explore, à travers la figure d’un homme en perte de repères, la question du doute et de la légitimité.

Le spectacle met en scène un expert chargé de transmettre un savoir… sans être certain du sujet de son expertise. Cette situation d’abord comique devient peu à peu un terrain d’exploration où se croisent vulnérabilité, absurdité et quête de sens.

Extrait de presse : On se questionne et on le remercie pour cette prestation clownesque de qualité, à la dérision lucide, allégée par un humour décapant Vivantmag .

29 grande rue haute Sète 34200 Hérault Occitanie

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English : UN JOUR OUI… MAIS D’ICI LÀ

A solo burlesque performance featuring physical comedy and humor

L’événement UN JOUR OUI… MAIS D’ICI LÀ Sète a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau