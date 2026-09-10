UN LENDEMAIN SOIR DE GALA THÉÂTRE SORANO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

UN LENDEMAIN SOIR DE GALA

THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 35 EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-22 20:00:00

fin : 2027-04-23 22:20:00

Date(s) :

2027-04-22

Ce spectacle est à la fois, et en même temps.

À la fois un one-man-show. En même temps un concert.

’y chante des chansons inspirées de mon précédent spectacle (et écrites par Jeanne Cherhal, Vincent Delerm, Pierre Lapointe, Alex Beaupain…) et je raconte des choses rigolotes.

Il est à mi-chemin entre la beauté et la bêtise, entre la vie et la mort, entre la poire et le fromage. C’est un spectacle entre chien et loup, une soirée terre-mer, aigre douce, sucrée-salée, un soir entre plateau repas au coin du feu et rave-party dans les champs, entre Doliprane et MDMA. Un spectacle mi-Boule mi-Bill.

(Je me rends bien compte que je me suis égaré au fil de cette métaphore, mais ce spectacle est comme moi, et il est comme vous : difficile à résumer) 9 .

THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

%AB?This show is %E0 both, and at the same time.

%C0 both a one-man show and, at the same time, a concert.

L’événement UN LENDEMAIN SOIR DE GALA Toulouse a été mis à jour le 2026-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE