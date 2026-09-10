Un lieu, plusieurs vies : visite guidée d’un site industriel historique du Carmausin, Siège OYA énergies, Carmaux

Informations pratiques

Un lieu, plusieurs vies : visite guidée d’un site industriel historique du Carmausin Samedi 19 septembre, 09h30 Siège OYA énergies Tarn

Gratuit. Sur réservation. Limité à 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

OYA énergies invite le public à découvrir ses locaux et les coulisses d’un acteur historique de l’énergie dans le Carmausin-Ségala.

Héritière de l’histoire industrielle et minière du territoire, l’entreprise assure aujourd’hui des missions de production, de distribution et de fourniture d’électricité et de gaz. Au cours d’une visite guidée, découvrez ses missions de service public, le fonctionnement des réseaux énergétiques et le rôle quotidien de ses équipes.

Le parcours permettra également d’explorer les bâtiments, les installations techniques et les actions menées en faveur de la transition énergétique, de la production locale d’énergies renouvelables et du développement durable du territoire.

Une occasion privilégiée de rencontrer les professionnels d’OYA énergies et de découvrir un patrimoine industriel, technique et humain habituellement inaccessible au public.

Siège OYA énergies 8 rue André Ampère 81400 Carmaux Carmaux 81400 Tarn Occitanie 05 63 79 22 00 https://www.linkedin.com/company/oya-énergies;https://www.facebook.com/oyaenergies81 [{« type »: « link », « value »: « https://segala-tarn.mokatourisme.fr/billetterie »}] À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, OYA énergies ouvre exceptionnellement les portes de ses locaux à Carmaux, implantés sur un site industriel historique du territoire, directement lié à l’exploitation des mines de charbon. Cette visite permettra de découvrir l’histoire du site, les missions de service public de l’entreprise et ses activités dans le domaine de l’énergie. Parking à proximité,

PMR (sauf certaines parties techniques)

Gare centrale ferroviaire de Carmaux (1 km à pied)

OYA énergies invite le public à découvrir ses locaux et les coulisses d’un acteur historique de l’énergie dans le Carmausin-Ségala.

© Communication@Oya energies