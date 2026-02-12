Un magot pour tous Joué-lès-Tours

Un magot pour tous

Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21 22:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Comme chaque année, le Lions Club Joué les Tours Vallée du Lys est heureux de proposer un évènement culturel à Joué-lès-Tours avec la présentation d’une pièce de Théâtre Un magot pour tous .

Les bénéfices seront reversés au profit de l’association Chiens Guides du Centre .

Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 81 16 92 00

English :

As every year, the Lions Club Joué les Tours Vallée du Lys is delighted to offer a cultural event in Joué-lès-Tours with the presentation of a play entitled Un magot pour tous .

Profits will be donated to the Chiens Guides du Centre association.

