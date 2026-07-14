Informations pratiques

Cognac

Un matin chez Héméra Castillon

14 Rue Marc Marchadier Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 09:00:00

fin : 2026-07-17 12:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Un nouveau lieu à Cognac ! Le petit-déjeuner est offert, Héméra Castillon est à découvrir

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14 Rue Marc Marchadier Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 15 85 19 severine@hemera.camp

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English :

A new spot in Cognac! Breakfast is on the house—check out Héméra Castillon

L’événement Un matin chez Héméra Castillon Cognac a été mis à jour le 2026-07-09 par Destination Cognac