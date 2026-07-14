AGENDA · Cognac
Un matin chez Héméra Castillon Cognac
vendredi 17 juillet 2026 · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Un matin chez Héméra Castillon
14 Rue Marc Marchadier Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:00:00
fin : 2026-07-17 12:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Un nouveau lieu à Cognac ! Le petit-déjeuner est offert, Héméra Castillon est à découvrir
.
14 Rue Marc Marchadier Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 15 85 19 severine@hemera.camp
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A new spot in Cognac! Breakfast is on the house—check out Héméra Castillon
L’événement Un matin chez Héméra Castillon Cognac a été mis à jour le 2026-07-09 par Destination Cognac
À voir aussi à Cognac (Charente)
- Nocturne | Cognac au fil des siècles Couvent des Récollets Cognac 14 juillet 2026
- Il était une fois… le fleuve Charente Cognac 15 juillet 2026
- 30 millions d’amis | Visites OPNI Couvent des Récollets Cognac 15 juillet 2026
- En voiture Simone ! | Visite OPNI Couvent des Récollets Cognac 15 juillet 2026
- Soirée | Timeless Trio à l’Indigo Martell Cognac 17 juillet 2026