Un métier au service du patrimoine : restaurer les sculptures. Conférence de Delphine Bienvenut, restauratrice d’œuvres sculptées, Archives départementales, Châteauroux
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales · Châteauroux
Informations pratiques
Un métier au service du patrimoine : restaurer les sculptures. Conférence de Delphine Bienvenut, restauratrice d’œuvres sculptées Samedi 19 septembre, 17h00 Archives départementales Indre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Delphine Bienvenut, restauratrice d’œuvres sculptées, présente son métier, les techniques de restauration de sculptures ainsi que quelques projets de restauration menés dans le département de l’Indre.
Archives départementales 1 Rue Jeanne d’Arc, 36000 Châteauroux, France Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire 0254273042 http://www.archives36.fr Les Archives départementales de l’Indre sont un service du Conseil départemental. Elles ont pour principales missions, tout comme l’ensemble des services d’archives départementales de collecter, classer, conserver et communiquer les archives dans le ressort de leur département.
Delphine Bienvenut, restauratrice d’œuvres sculptées, présente son métier, les techniques de restauration de sculptures ainsi que quelques projets de restauration menés dans le département de l’Indre.
Vierge de Concremiers. © Delphine Bienvenut
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