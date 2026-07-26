Un mois avec Bach : Comme Bach Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris
samedi 19 décembre 2026 · Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein · Paris
Informations pratiques
Salle Olivier Alain
Élèves du département de musiques anciennes et pratiques historiques
Le CRR propose une série de manifestations autour de Jean-Sébastien Bach
Le samedi 19 décembre 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-19T17:00:00+01:00
fin : 2026-12-19T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-19T16:00:00+02:00_2026-12-19T18:00:00+02:00
Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14, rue de Madrid 75008 Paris
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