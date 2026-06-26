Un moment éphémère land-art enfants Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins
jeudi 16 juillet 2026 · Musée départemental du compagnonnage · Romanèche-Thorins
Informations pratiques
Romanèche-Thorins
Un moment éphémère land-art enfants
Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 16:00:00
fin : 2026-08-18 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-18
Au cœur du jardin, les enfants composent des œuvres éphémères avec des éléments naturels bois, feuilles et cailloux. Pendant ce temps, les adultes profitent d’un moment de détente.
Une expérience douce en pleine nature, à immortaliser en photo.
En cas d’intempéries, nous vous invitons à vous renseigner auprès du musée concernant le maintien de l’activité.
De 4 à 14 ans (présence d’un adulte obligatoire). Réservation obligatoire sur le site. .
Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02
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English : Un moment éphémère land-art enfants
L’événement Un moment éphémère land-art enfants Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-06-26 par Musée départemental du Compagnonnage
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