Un moment éphémère land-art enfants Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins

Informations pratiques

Romanèche-Thorins

Un moment éphémère land-art enfants

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 16:00:00

fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-18

Au cœur du jardin, les enfants composent des œuvres éphémères avec des éléments naturels bois, feuilles et cailloux. Pendant ce temps, les adultes profitent d’un moment de détente.

Une expérience douce en pleine nature, à immortaliser en photo.

En cas d’intempéries, nous vous invitons à vous renseigner auprès du musée concernant le maintien de l’activité.

De 4 à 14 ans (présence d’un adulte obligatoire). Réservation obligatoire sur le site. .

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02

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English : Un moment éphémère land-art enfants

L’événement Un moment éphémère land-art enfants Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-06-26 par Musée départemental du Compagnonnage