Un mur Chapelle de la Congrégation Poligny

Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue Poligny Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

2026-04-10 2026-04-11

Théâtre Tout public 1 h

Compagnie Jeunes de Mi-Scène

C’est l’histoire d’un mur, des murs, réels ou imaginaires. Divagation sur nos tentatives, nos franchissements, nos passages vers d’autres âges, d’autres histoires, d’autres conditions.

« Je pense que quelqu’un a vu une pierre un jour, il en a posé une autre, et ainsi de suite. J’ai fait comme les autres. J’ai mis une pierre, puis une autre, puis encore une autre. Tout le monde a fait comme ça, de génération en génération… »

Texte Eddy Pallaro

Mise en scène Christophe Vincent du Cinématique Théâtre

ORGANISATEUR

Mi-Scène est une association loi 1901 entièrement gérée par des bénévoles. Elle est née en 2003, et s’attache à programmer des spectacles professionnels de théâtre contemporain dans la Chapelle de la Congrégation, située Grande Rue à Poligny mais aussi à Arbois et dans les villages alentours.

Mi-Scène est soutenue par la DRAC Bourgogne Franche-Comté, le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, le Conseil Départemental du Jura, la Mairie de Poligny, la Mairie d’Arbois, la Communauté de Commune du Val d’Amour et la Communauté de Communes Coeur du Jura.

Mi-Scène permet aux habitants du territoire d’accéder à des spectacles de qualité et par là, à une véritable identité culturelle accessible à tout public à moindre coût.

Sa collaboration avec les structures scolaires permet aux enfants, aux collégiens et aux lycéens de bénéficier de plusieurs actions qui leur sont destinées.

En un mot, Mi-Scène participe, par les spectacles qu’elle programme, par les partenariats qu’elle tisse, à l’éducation populaire qui anime ses principes fondateurs et à l’attractivité de son territoire. .

Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 11 39 administration@mi-scene.fr

