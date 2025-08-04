Un mur Chapelle de la Congrégation Poligny
Un mur Chapelle de la Congrégation Poligny vendredi 10 avril 2026.
Un mur
Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue Poligny Jura
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:30:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-11
Théâtre Tout public 1 h
Compagnie Jeunes de Mi-Scène
C’est l’histoire d’un mur, des murs, réels ou imaginaires. Divagation sur nos tentatives, nos franchissements, nos passages vers d’autres âges, d’autres histoires, d’autres conditions.
« Je pense que quelqu’un a vu une pierre un jour, il en a posé une autre, et ainsi de suite. J’ai fait comme les autres. J’ai mis une pierre, puis une autre, puis encore une autre. Tout le monde a fait comme ça, de génération en génération… »
Texte Eddy Pallaro
Mise en scène Christophe Vincent du Cinématique Théâtre
ORGANISATEUR
Mi-Scène est une association loi 1901 entièrement gérée par des bénévoles. Elle est née en 2003, et s’attache à programmer des spectacles professionnels de théâtre contemporain dans la Chapelle de la Congrégation, située Grande Rue à Poligny mais aussi à Arbois et dans les villages alentours.
Mi-Scène est soutenue par la DRAC Bourgogne Franche-Comté, le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, le Conseil Départemental du Jura, la Mairie de Poligny, la Mairie d’Arbois, la Communauté de Commune du Val d’Amour et la Communauté de Communes Coeur du Jura.
Mi-Scène permet aux habitants du territoire d’accéder à des spectacles de qualité et par là, à une véritable identité culturelle accessible à tout public à moindre coût.
Sa collaboration avec les structures scolaires permet aux enfants, aux collégiens et aux lycéens de bénéficier de plusieurs actions qui leur sont destinées.
En un mot, Mi-Scène participe, par les spectacles qu’elle programme, par les partenariats qu’elle tisse, à l’éducation populaire qui anime ses principes fondateurs et à l’attractivité de son territoire. .
Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 11 39 administration@mi-scene.fr
English : Un mur
German : Un mur
Italiano :
Espanol :
L’événement Un mur Poligny a été mis à jour le 2025-08-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA