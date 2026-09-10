Un Muséum engagé autour de patrimoines dits « sensibles », Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes, Toulouse

Informations pratiques

Un Muséum engagé autour de patrimoines dits « sensibles » 19 et 20 septembre Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes Haute-Garonne

Gratuit, inscription uniquement le jour même sur place dans la limite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Cette visite théâtralisée vous plongera dans l’univers mystérieux et captivant de notre institution.

Vous explorerez l’évolution architecturale de notre bâtiment, témoin d’une histoire où se mêlent traditions et innovations à travers les siècles. Vous rencontrerez également les grandes figures historiques qui ont marqué le Muséum, et comprendrez leur influence sur la science et la culture.

Cette expérience immersive vous dévoilera le Muséum sous un jour nouveau. Soyez prêts à être émerveillés et à vivre un moment inoubliable !

Avec Clémence Barbier, Clément Cadinot, Christian Moutelière et Lucas Saint Faust – Cie Avant l’Incendie (on verra demain).

dès 7 ans

Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes 35 Allées Jules Guesde, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie +33567738484 https://www.facebook.com/museumdetoulouse Couvent construit au début du XVIIe siècle. La première messe y est célébrée en 1623. En 1806, l’église devient paroissiale et est légèrement transformée pour être adaptée à sa nouvelle fonction. Le sanctuaire fut agrandi de la sacristie. Cette dernière fut installée d’abord dans une salle derrière le sanctuaire puis, quand cette salle fut prise pour l’installation de l’orangerie du jardin des plantes, la sacristie occupa l’ancienne chapelle de l’Enfant Jésus. En 1820, couvent et cloître devinrent école de médecine puis, en 1861, muséum d’histoire naturelle. Le plan présente une nef unique pourvue de chapelles latérales et un chevet plat. La nouveauté réside dans le décor où la peinture joue un rôle important. Sous le chœur, une crypte en briques voûtée en anse de panier présente un mur nord percé de quatorze niches sur deux niveaux. Trois galeries de l’ancien cloître subsistent. Une fausse galerie a été construite au nord. Tram T1 (terminus Palais de Justice). Métro ligne B Carmes ou Palais de Justice. Bus lignes Linéo 8, 12, 29, 31, 44.

Cette visite théâtralisée vous plongera dans l’univers mystérieux et captivant de notre institution.

© Muséum de Toulouse