Un parfum de Violette : votre café littéraire ! Médiathèque Violette Leduc Paris
Un parfum de Violette : votre café littéraire ! Médiathèque Violette Leduc Paris samedi 10 janvier 2026.
Prenez le temps d’une décontraction littéraire en présentant vos derniers coups de cœur, en écoutant ceux des autres…cela dans la bonne humeur, autour d’un bon café.
Entrée libre.
Présentez vos derniers coups de cœur littéraires, et écoutez ceux des autres, autour d’un bon café.
Le samedi 12 décembre 2026
de 10h00 à 12h00
Le samedi 14 novembre 2026
de 10h00 à 12h00
Le samedi 17 octobre 2026
de 10h00 à 12h00
Le samedi 26 septembre 2026
de 10h00 à 12h00
Le samedi 27 juin 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-10T11:00:00+01:00
fin : 2026-12-12T13:00:00+01:00
Date(s) : 2026-06-27T10:00:00+02:00_2026-06-27T12:00:00+02:00;2026-09-26T10:00:00+02:00_2026-09-26T12:00:00+02:00;2026-10-17T10:00:00+02:00_2026-10-17T12:00:00+02:00;2026-11-14T10:00:00+02:00_2026-11-14T12:00:00+02:00;2026-12-12T10:00:00+02:00_2026-12-12T12:00:00+02:00
Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 +33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/
Afficher la carte du lieu Médiathèque Violette Leduc et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Action collective, Association Dessine-moi un mouton, Paris 23 juin 2026
- Le football à travers le temps : expos photos à la Maison du Mexique Cité internationale universitaire de Paris – Maison du Mexique Paris 23 juin 2026
- Stage d’arts plastiques spécial ados association Arzazou PARIS 14 – PARIS 23 juin 2026
- Café-débat : maternités SOR Paris 23 juin 2026
- Restitution – En son(s) quartier 2025-2026 : le Fabuleux Bureau des Sons Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris 23 juin 2026