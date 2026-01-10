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Un parfum de Violette : votre café littéraire ! Médiathèque Violette Leduc Paris

Un parfum de Violette : votre café littéraire ! Médiathèque Violette Leduc Paris

Un parfum de Violette : votre café littéraire ! Médiathèque Violette Leduc Paris samedi 10 janvier 2026.

Lieu : Médiathèque Violette Leduc

Adresse : 18 rue Faidherbe

Ville : 75011 Paris

Département : Paris

Début : samedi 10 janvier 2026

Fin : samedi 12 décembre 2026

Prenez le temps d’une décontraction littéraire en présentant vos derniers coups de cœur, en écoutant ceux des autres…cela dans la bonne humeur, autour d’un bon café.

Entrée libre.

Présentez vos derniers coups de cœur littéraires, et écoutez ceux des autres, autour d’un bon café.
Le samedi 12 décembre 2026
de 10h00 à 12h00
Le samedi 14 novembre 2026
de 10h00 à 12h00
Le samedi 17 octobre 2026
de 10h00 à 12h00
Le samedi 26 septembre 2026
de 10h00 à 12h00
Le samedi 27 juin 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-10T11:00:00+01:00
fin : 2026-12-12T13:00:00+01:00
Date(s) : 2026-06-27T10:00:00+02:00_2026-06-27T12:00:00+02:00;2026-09-26T10:00:00+02:00_2026-09-26T12:00:00+02:00;2026-10-17T10:00:00+02:00_2026-10-17T12:00:00+02:00;2026-11-14T10:00:00+02:00_2026-11-14T12:00:00+02:00;2026-12-12T10:00:00+02:00_2026-12-12T12:00:00+02:00

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe  75011 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 +33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/


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