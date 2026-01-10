Un parfum de Violette : votre café littéraire ! Médiathèque Violette Leduc Paris samedi 10 janvier 2026.

Prenez le temps d’une décontraction littéraire en présentant vos derniers coups de cœur, en écoutant ceux des autres…cela dans la bonne humeur, autour d’un bon café.

Entrée libre.

Présentez vos derniers coups de cœur littéraires, et écoutez ceux des autres, autour d’un bon café.

Le samedi 12 décembre 2026

de 10h00 à 12h00

Le samedi 14 novembre 2026

de 10h00 à 12h00

Le samedi 17 octobre 2026

de 10h00 à 12h00

Le samedi 26 septembre 2026

de 10h00 à 12h00

Le samedi 27 juin 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-10T11:00:00+01:00

fin : 2026-12-12T13:00:00+01:00

Date(s) : 2026-06-27T10:00:00+02:00_2026-06-27T12:00:00+02:00;2026-09-26T10:00:00+02:00_2026-09-26T12:00:00+02:00;2026-10-17T10:00:00+02:00_2026-10-17T12:00:00+02:00;2026-11-14T10:00:00+02:00_2026-11-14T12:00:00+02:00;2026-12-12T10:00:00+02:00_2026-12-12T12:00:00+02:00

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 +33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/



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