Un petit jeu sans conséquences À LA FOLIE THEATRE PARIS
vendredi 28 août 2026 · À LA FOLIE THEATRE · PARIS
Informations pratiques
Peut-on vraiment
jouer avec l’amour sans en payer le prix ?
Lors d’une journée
entre amis à la campagne, Claire et François, couple modèle marié depuis vingt
ans, s’amusent à annoncer leur séparation. Un simple jeu…en apparence.
Mais à leur grande
surprise, ce petit jeu anodin va s’avérer lourd de conséquences et la situation
va alors rapidement prendre une tournure inattendue.
Au fil des
révélations, des quiproquos et des confessions maladroites les certitudes
vacillent… Et plus rien ne semble vraiment sous contrôle.
Une comédie drôle,
fine et mordante, qui interroge sur la solidité du couple et la sincérité des
amis de toujours.
Un couple parfait, un jeu dangereux, un déjeuner explosif : les ingrédients d’une comédie irrésistible.
Du vendredi 28 août 2026 au dimanche 08 novembre 2026 :
vendredi, samedi, dimanche
de 20h00 à 21h15
payant
Tarif plein : 26€
Tarif réduit (demandeurs d’emploi, habitants du
11ème, groupe dès 6 personnes) : 20€
Tarif jeune (-26 ans et étudiants) : 10€
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-28T23:00:00+02:00
fin : 2026-11-08T22:15:00+01:00
Date(s) : 2026-08-28T20:00:00+02:00_2026-08-28T21:15:00+02:00;2026-08-29T20:00:00+02:00_2026-08-29T21:15:00+02:00;2026-08-30T20:00:00+02:00_2026-08-30T21:15:00+02:00;2026-09-04T20:00:00+02:00_2026-09-04T21:15:00+02:00;2026-09-05T20:00:00+02:00_2026-09-05T21:15:00+02:00;2026-09-06T20:00:00+02:00_2026-09-06T21:15:00+02:00;2026-09-11T20:00:00+02:00_2026-09-11T21:15:00+02:00;2026-09-12T20:00:00+02:00_2026-09-12T21:15:00+02:00;2026-09-13T20:00:00+02:00_2026-09-13T21:15:00+02:00;2026-09-18T20:00:00+02:00_2026-09-18T21:15:00+02:00;2026-09-19T20:00:00+02:00_2026-09-19T21:15:00+02:00;2026-09-20T20:00:00+02:00_2026-09-20T21:15:00+02:00;2026-09-25T20:00:00+02:00_2026-09-25T21:15:00+02:00;2026-09-26T20:00:00+02:00_2026-09-26T21:15:00+02:00;2026-09-27T20:00:00+02:00_2026-09-27T21:15:00+02:00;2026-10-02T20:00:00+02:00_2026-10-02T21:15:00+02:00;2026-10-03T20:00:00+02:00_2026-10-03T21:15:00+02:00;2026-10-04T20:00:00+02:00_2026-10-04T21:15:00+02:00;2026-10-09T20:00:00+02:00_2026-10-09T21:15:00+02:00;2026-10-10T20:00:00+02:00_2026-10-10T21:15:00+02:00;2026-10-11T20:00:00+02:00_2026-10-11T21:15:00+02:00;2026-10-16T20:00:00+02:00_2026-10-16T21:15:00+02:00;2026-10-17T20:00:00+02:00_2026-10-17T21:15:00+02:00;2026-10-18T20:00:00+02:00_2026-10-18T21:15:00+02:00;2026-10-23T20:00:00+02:00_2026-10-23T21:15:00+02:00;2026-10-24T20:00:00+02:00_2026-10-24T21:15:00+02:00;2026-10-25T20:00:00+02:00_2026-10-25T21:15:00+02:00;2026-10-30T20:00:00+02:00_2026-10-30T21:15:00+02:00;2026-10-31T20:00:00+02:00_2026-10-31T21:15:00+02:00;2026-11-01T20:00:00+02:00_2026-11-01T21:15:00+02:00;2026-11-06T20:00:00+02:00_2026-11-06T21:15:00+02:00;2026-11-07T20:00:00+02:00_2026-11-07T21:15:00+02:00;2026-11-08T20:00:00+02:00_2026-11-08T21:15:00+02:00
À LA FOLIE THEATRE 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS
https://folietheatre.com/spectacles/un-petit-jeu-sans-consequence/ +33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/
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