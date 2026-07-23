Un petit jeu sans conséquences À LA FOLIE THEATRE PARIS

Informations pratiques

Peut-on vraiment

jouer avec l’amour sans en payer le prix ?

Lors d’une journée

entre amis à la campagne, Claire et François, couple modèle marié depuis vingt

ans, s’amusent à annoncer leur séparation. Un simple jeu…en apparence.

Mais à leur grande

surprise, ce petit jeu anodin va s’avérer lourd de conséquences et la situation

va alors rapidement prendre une tournure inattendue.

Au fil des

révélations, des quiproquos et des confessions maladroites les certitudes

vacillent… Et plus rien ne semble vraiment sous contrôle.

Une comédie drôle,

fine et mordante, qui interroge sur la solidité du couple et la sincérité des

amis de toujours.

Un couple parfait, un jeu dangereux, un déjeuner explosif : les ingrédients d’une comédie irrésistible.

Du vendredi 28 août 2026 au dimanche 08 novembre 2026 :

vendredi, samedi, dimanche

de 20h00 à 21h15

payant

Tarif plein : 26€

Tarif réduit (demandeurs d’emploi, habitants du

11ème, groupe dès 6 personnes) : 20€

Tarif jeune (-26 ans et étudiants) : 10€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-28T23:00:00+02:00

fin : 2026-11-08T22:15:00+01:00

Date(s) : 2026-08-28T20:00:00+02:00_2026-08-28T21:15:00+02:00;2026-08-29T20:00:00+02:00_2026-08-29T21:15:00+02:00;2026-08-30T20:00:00+02:00_2026-08-30T21:15:00+02:00;2026-09-04T20:00:00+02:00_2026-09-04T21:15:00+02:00;2026-09-05T20:00:00+02:00_2026-09-05T21:15:00+02:00;2026-09-06T20:00:00+02:00_2026-09-06T21:15:00+02:00;2026-09-11T20:00:00+02:00_2026-09-11T21:15:00+02:00;2026-09-12T20:00:00+02:00_2026-09-12T21:15:00+02:00;2026-09-13T20:00:00+02:00_2026-09-13T21:15:00+02:00;2026-09-18T20:00:00+02:00_2026-09-18T21:15:00+02:00;2026-09-19T20:00:00+02:00_2026-09-19T21:15:00+02:00;2026-09-20T20:00:00+02:00_2026-09-20T21:15:00+02:00;2026-09-25T20:00:00+02:00_2026-09-25T21:15:00+02:00;2026-09-26T20:00:00+02:00_2026-09-26T21:15:00+02:00;2026-09-27T20:00:00+02:00_2026-09-27T21:15:00+02:00;2026-10-02T20:00:00+02:00_2026-10-02T21:15:00+02:00;2026-10-03T20:00:00+02:00_2026-10-03T21:15:00+02:00;2026-10-04T20:00:00+02:00_2026-10-04T21:15:00+02:00;2026-10-09T20:00:00+02:00_2026-10-09T21:15:00+02:00;2026-10-10T20:00:00+02:00_2026-10-10T21:15:00+02:00;2026-10-11T20:00:00+02:00_2026-10-11T21:15:00+02:00;2026-10-16T20:00:00+02:00_2026-10-16T21:15:00+02:00;2026-10-17T20:00:00+02:00_2026-10-17T21:15:00+02:00;2026-10-18T20:00:00+02:00_2026-10-18T21:15:00+02:00;2026-10-23T20:00:00+02:00_2026-10-23T21:15:00+02:00;2026-10-24T20:00:00+02:00_2026-10-24T21:15:00+02:00;2026-10-25T20:00:00+02:00_2026-10-25T21:15:00+02:00;2026-10-30T20:00:00+02:00_2026-10-30T21:15:00+02:00;2026-10-31T20:00:00+02:00_2026-10-31T21:15:00+02:00;2026-11-01T20:00:00+02:00_2026-11-01T21:15:00+02:00;2026-11-06T20:00:00+02:00_2026-11-06T21:15:00+02:00;2026-11-07T20:00:00+02:00_2026-11-07T21:15:00+02:00;2026-11-08T20:00:00+02:00_2026-11-08T21:15:00+02:00

À LA FOLIE THEATRE 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS

https://folietheatre.com/spectacles/un-petit-jeu-sans-consequence/ +33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/



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