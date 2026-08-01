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AGENDA · Chardonnay

Un petit magasin de … de quoi déjà ? Château de Montlaville Chardonnay

mardi 18 août 2026 · Château de Montlaville · Chardonnay

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Château de Montlaville
Adresse
57 Montlaville
Ville
71700 Chardonnay
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chardonnay

Un petit magasin de … de quoi déjà ?

Château de Montlaville 57 Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 15:30:00
fin : 2026-08-18 16:30:00

Date(s) :
2026-08-18

Le Petit Magasin de… de quoi déjà ? Mince, le nom nous échappe, mais une chose est sûre ce qui se cache derrière ses portes est absolument magique ! Venez pousser la devanture de cette boutique pas comme les autres et laissez-vous embarquer dans un spectacle familial drôle et captivant.
Par la Cie l’Impossible Opossum   .

Château de Montlaville 57 Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 44 51 49  animation@ecoso.org

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English : Un petit magasin de … de quoi déjà ?

L’événement Un petit magasin de … de quoi déjà ? Chardonnay a été mis à jour le 2026-08-03 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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