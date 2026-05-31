Dalila Belaza sait tisser des paysages fait de voix et de corps. Pour Un peu pour mon cœur… les chants occupent une place centrale, portés par une mémoire sensible liée au pays d’origine de la famille de la chorégraphe, l’Algérie. Avec cette création, elle approfondit une recherche où la danse, la voix et la musique ne font plus qu’un. Pour y arriver, elle réunit plusieurs interprètes autour d’un principe de choralité : créer une fréquence commune capable de relier les êtres au-delà des individualités.

Chez Dalila Belaza, nous habitons en terre subtil. Rien n’est là pour illustrer quoi que ce soit. Il faut comprendre qu’il est plus question de sensations que de grands effets. Les chants sont la source et le prolongement de la danse, ils ne viennent pas l’illustrer ou la raconter. Le souffle, la vibration, et la résonance sont au cœur de son écriture ciselée.

Déjà dans Orage, présenté à la prestigieuse Biennale de la danse de Lyon, ou dans Figures, sa danse se déployait comme une matière dense et tellurique, traversée d’élans proches du rituel. Sans jamais citer une tradition précise, elle laissait affleurer des résonances profondes, presque archaïques.

Dans Un peu pour mon cœur…, cette intensité s’ouvre davantage au collectif. La choralité, présente dans de nombreuses cultures, devient un principe incontournable. Elle touche à la beauté d’un accord parfait dans sa fragilité. Le corps devient une autre matière chez elle et il forme avec la musique et les chants un espace commun, un lieu de partage où chacun porte, un peu, en soi, le cœur des autres.

Amélie Blaustein-Niddam

Durée : 55 min

Catégorie :

Danse

Rencontrez les artistes à l’issue de la représentation : le jeudi 26 novembre 2026

Laissez-vous porter. Il est comme ça l’univers de Dalila Belaza, profondément fin et sensible. Sa nouvelle création, Un peu pour mon cœur…, vous fait entrer dans une multitude de minuscules strates culturelles et intimes pour devenir une œuvre chorale et vibratoire où les corps et les voix s’unissent dans un rite universel.

Du mercredi 25 novembre 2026 au samedi 28 novembre 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h30 à 20h30

jeudi, samedi

de 15h00 à 16h00

payant

De 9 à 25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-25T20:30:00+01:00

fin : 2026-11-28T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-11-25T19:30:00+02:00_2026-11-25T20:30:00+02:00;2026-11-26T15:00:00+02:00_2026-11-26T16:00:00+02:00;2026-11-26T19:30:00+02:00_2026-11-26T20:30:00+02:00;2026-11-27T19:30:00+02:00_2026-11-27T20:30:00+02:00;2026-11-28T15:00:00+02:00_2026-11-28T16:00:00+02:00;2026-11-28T19:30:00+02:00_2026-11-28T20:30:00+02:00

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/un-peu-pour-mon-coeur-dalila-belaza +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot



Afficher la carte du lieu Chaillot – Théâtre national de la Danse et trouvez le meilleur itinéraire

