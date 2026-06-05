Un pont entre la nature et les Hommes Conservatoire municipal Hector Berlioz PARIS

Un concert dans un lieu d’exception

Lieu d’art et de transmission, le Conservatoire Hector Berlioz

affirme, au cœur du 10e arrondissement, une présence culturelle

exigeante, ouverte et profondément enracinée dans son territoire.

Depuis 1981, il déploie son activité dans un lieu remarquable : l’Hôtel Gouthière,

édifié en 1780, dont la façade sur cour et plusieurs pièces classées

témoignent d’un patrimoine architectural d’exception. Ce cadre

exceptionnel, chargé d’histoire, se transforme en scène de spectacle de

mai à juin. Une programmation éclectique vous est proposée avec des

concerts et des pièces de théâtre, sous le ciel estival.

Première partie :

Programme : sur le pont de…

La complainte de Dame nature de Jean Marie FRIEDRICH

Sur le pont du nord arrangement de Olivier GEOFFROY

Le petit pont de Bois d’Yves DUTHEIL

Deuxième partie : Le petit pont de Charençon

Ce conte musical composé par Jean Pierre Neel sur des textes de Corinne Scholtes, nous raconte l’histoire étonnante de l’évasion d’un pont ! Suivez son périple à travers six mélodies !

Cette histoire est proposée pour un jeune public.

Programme :

Qu’il fait bon d’être pont

Branche-toi sur mon sonar

On te demande en bas

Les sources couraient dans mon ventre

Ils ont déménagé les usines et les déchets

Sur le pont de Charençon

Distribution :

Avec les chœurs et la filière voix du conservatoire Hector Berlioz.

Cheffe de choeurs : Gaëlle Caro

Pianiste : Markrit Kirazian

Une échappée écologique et musicale dans les détours d’une nature qui ne demande qu’à être aimée !

Le samedi 13 juin 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit Public tout-petits, enfants et jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T16:00:00+02:00

Conservatoire municipal Hector Berlioz 6 Rue Pierre Bullet 75010 PARIS



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