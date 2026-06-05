Un pont entre la nature et les Hommes Conservatoire municipal Hector Berlioz PARIS
Un pont entre la nature et les Hommes Conservatoire municipal Hector Berlioz PARIS samedi 13 juin 2026.
Un concert dans un lieu d’exception
Lieu d’art et de transmission, le Conservatoire Hector Berlioz
affirme, au cœur du 10e arrondissement, une présence culturelle
exigeante, ouverte et profondément enracinée dans son territoire.
Depuis 1981, il déploie son activité dans un lieu remarquable : l’Hôtel Gouthière,
édifié en 1780, dont la façade sur cour et plusieurs pièces classées
témoignent d’un patrimoine architectural d’exception. Ce cadre
exceptionnel, chargé d’histoire, se transforme en scène de spectacle de
mai à juin. Une programmation éclectique vous est proposée avec des
concerts et des pièces de théâtre, sous le ciel estival.
Première partie :
Programme : sur le pont de…
- La complainte de Dame nature de Jean Marie FRIEDRICH
- Sur le pont du nord arrangement de Olivier GEOFFROY
- Le petit pont de Bois d’Yves DUTHEIL
Deuxième partie : Le petit pont de Charençon
Ce conte musical composé par Jean Pierre Neel sur des textes de Corinne Scholtes, nous raconte l’histoire étonnante de l’évasion d’un pont ! Suivez son périple à travers six mélodies !
Cette histoire est proposée pour un jeune public.
Programme :
- Qu’il fait bon d’être pont
- Branche-toi sur mon sonar
- On te demande en bas
- Les sources couraient dans mon ventre
- Ils ont déménagé les usines et les déchets
- Sur le pont de Charençon
Distribution :
Avec les chœurs et la filière voix du conservatoire Hector Berlioz.
Cheffe de choeurs : Gaëlle Caro
Pianiste : Markrit Kirazian
Une échappée écologique et musicale dans les détours d’une nature qui ne demande qu’à être aimée !
Le samedi 13 juin 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit Public tout-petits, enfants et jeunes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-13T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T16:00:00+02:00
Conservatoire municipal Hector Berlioz 6 Rue Pierre Bullet 75010 PARIS
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