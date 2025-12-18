Un repas et +

Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 12:00:00

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20 2026-03-17 2026-05-19

Un repas et +

A partir de 12h journée conviviale Un repas et+ . Ouverts à tous. Chacun amène un plat à partager, on se régale ensemble, et on poursuit par un jeu, une balade, ou une discussion. .

Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 69 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

One meal and more

L’événement Un repas et + Sainte-Geneviève-des-Bois a été mis à jour le 2025-12-18 par OT GATINAIS SUD