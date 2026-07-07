Un requiem allemand Opéra de Limoges Opéra de Limoges Limoges
vendredi 12 mars 2027 · Opéra de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Un requiem allemand Opéra de Limoges
Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne
Tarif : 35 – 35 – 60 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-12 20:00:00
fin : 2027-03-12 21:30:00
Date(s) :
2027-03-12 2027-03-14
Johannes Brahms Œuvre en sept mouvements Livret de Johannes Brahms
Musiques additionnelles transcrites par Franck Krawczyk.
Prélude le 12/03 à 19h15 Prélude le 14/03 à 14h15 Présentation de l’ouvrage par Alain Voirpy, musicologue.
Sacré sans être religieux, monumental sans être écrasant, Un requiem allemand est un chant d’apaisement, une ode à la vie écrite par un homme cherchant à transcender sa propre douleur pour offrir du réconfort aux vivants. Il résonne avec force en chacun de nous, comme un chemin vers la sérénité. Dans ce spectacle, où le décor, impressionnant de réalisme, présente la carlingue d’un avion écrasé, l’émotion prend corps, le chœur devient un peuple de survivants, en mouvement.
Une expérience musicale et visuelle bouleversante, où la grandeur de Brahms rencontre la quête d’apaisement de notre époque.
Durée 1h30. .
Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95
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English : Un requiem allemand Opéra de Limoges
L’événement Un requiem allemand Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole
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