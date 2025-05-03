UN ROBOT PAS COMME LES AUTRES – CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE Quimper

UN ROBOT PAS COMME LES AUTRES – CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE Quimper samedi 14 février 2026.

UN ROBOT PAS COMME LES AUTRES Début : 2026-02-14 à 16:00. Tarif : – euros.

Sur sa planète peuplée de robots, Petit Pistachio ne passe pas inaperçu, c’est le seul à avoir l’apparence d’un humain et à avoir un coeur.Tous les jours, à l’école, ses copains robots se moquent de lui. Alors qu’eux n’ont qu’une seule ambition : bien travailler et être les meilleurs.Petit Pistachio, lui, n’a qu’une envie : profiter de la vie, rire, danser, chanter, voyager. Un jour, n’en pouvant plus de subir toutes ces moqueries, il décide de s’enfuir et se retrouve par le plus grand des hasards sur notre belle planète Terre.Comment va-t-il réagir en vous voyant, vous qui lui ressemblez tant ? Quel accueil allez-vous lui réserver ? Quels conseils allez-vous lui donner ? Une chose est sûre, Petit Pistachio a hâte de vous rencontrer !Un conte moderne basé sur l’imagination et la participation de vos enfants.Prenez trois amis qui se sont perdus de vue. Donnez-leur une personnalité totalement éloignée.Laissez-leur le temps de se (re)découvrir.Ajoutez-y de la nostalgie, de l’émotion, de l’amitié et beaucoup, beaucoup d’humour. Saupoudrez de chansons. Pimentez le tout avec de l’interaction… Mélangez pendant une heure et quart. Vous obtiendrez Même jour, Même heure , une comédie chantante et désopilante de Julien Sigalas.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE 1 RUE DU PARADIS 29000 Quimper 29