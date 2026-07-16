Un siècle d’architecture en France. Exposition photographique d’édifices labellisés « Architecture Remarquable Contemporaine », Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Un siècle d’architecture en France. Exposition photographique d’édifices labellisés « Architecture Remarquable Contemporaine » 27 avril – 4 juin 2027 Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-27T09:30:00+02:00 – 2027-04-27T17:00:00+02:00

Fin : 2027-06-04T09:30:00+02:00 – 2027-06-04T17:00:00+02:00

Un siècle d’architecture en France

Exposition photographique d’édifices labellisés « Architecture Remarquable Contemporaine »

À l’occasion des 10 ans de la création du label « Architecture contemporaine remarquable », qui succède au label « Patrimoine du XXe siècle » créé en 1999, le Ministère de la Culture s’associe au Réseau des Maisons de l’Architecture afin de proposer à un public le plus large possible de découvrir cet outil emblématique de la valorisation de l’architecture contemporaine.

L’exposition présente par le moyen de la photographie un corpus de 30 édifices labellisés « Architecture contemporaine remarquable ». À travers cette sélection, se montrent la diversité des projets, des courants architecturaux, des écritures architecturales, des échelles ou encore des particularités typologiques d’un siècle de construction. Attentive au contexte, l’exposition permet de découvrir une variété de paysages et de localisations géographiques et le travail de femmes architectes.

Ce sont également les usages documentaires de la photographie qui sont mises en avant. Les photographies de ce corpus proviennent d’un fonds issu d’une commande du ministère de la Culture, confiée à huit photographes professionnels (Thierry Ardouin, Stéphane Asseline, Nolwenn Brod, Cyrus Cornut, Clément Guillaume, Sandrine Marc, Florent Michel et Myr Muratet). La campagne a permis de photographier 190 sites labellisés “Architecture contemporaine remarquable” sur les 1700 que répertorie le Guide du Centre des Monuments nationaux.

De septembre 2026 à septembre 2027, l’exposition itinérante permet de découvrir dans douze Maisons de l’architecture cette richesse architecturale que constituent les bâtiments labellisés « Architecture contemporaine remarquable ».

Commissariat de l’exposition assuré par la Maison de l’architecture et de la ville Provence-Alpes-Côte d’Azur et La Maison de l’architecture et des paysages Centre-Val de Loire, en association avec le Réseau des Maisons de l’Architecture.

Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 308 avenue Thiers 33100 Bordeaux Bordeaux 33015 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.308ma.archi/ Fondée en 1993 à Bordeaux, l’association 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine (308MA) est nommée d’après l’adresse qu’elle partage avec l’Ordre des Architectes et le centre de formation MAJ. Dans le cadre de sa mission de valorisation et de diffusion de la culture architecturale, urbaine et paysagère, la structure organise 30 à 40 événements par an : expositions, conférences, actions pédagogiques, voyages d’étude et visites guidées. Ouverte aux professionnels, amateurs, étudiants et scolaires, elle promeut une culture architecturale vivante et des échanges avec d’autres disciplines.

Fédérateur d’un Club de Partenaires, le 308MA collabore régulièrement avec les principaux acteurs, institutions et établissements d’enseignement supérieur de la région. Membre actif du réseau ANA, il fait également partie de celui des maisons de l’architecture françaises et anime une web radio dédiée à la culture architecturale.

Un siècle d’architecture en France

Barrage de Migouélou, Jean Bellier, André Coyne, 1956-1958 © Cyrus Cornut / Ministère de la Culture