Un siècle d’architecture en France. Exposition photographique d’édifices labellisés « Architecture Remarquable Contemporaine », Le Forum – Maison de l’Architecture de Normandie, Rouen

Informations pratiques

Un siècle d’architecture en France. Exposition photographique d’édifices labellisés « Architecture Remarquable Contemporaine » 2 février – 6 mars 2027 Le Forum – Maison de l’Architecture de Normandie Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-02T14:00:00+01:00 – 2027-02-02T18:00:00+01:00

Fin : 2027-03-06T14:00:00+01:00 – 2027-03-06T18:00:00+01:00

Un siècle d’architecture en France

Exposition photographique d’édifices labellisés « Architecture Remarquable Contemporaine »

À l’occasion des 10 ans de la création du label « Architecture contemporaine remarquable », qui succède au label « Patrimoine du XXe siècle » créé en 1999, le Ministère de la Culture s’associe au Réseau des Maisons de l’Architecture afin de proposer à un public le plus large possible de découvrir cet outil emblématique de la valorisation de l’architecture contemporaine.

L’exposition présente par le moyen de la photographie un corpus de 30 édifices labellisés « Architecture contemporaine remarquable ». À travers cette sélection, se montrent la diversité des projets, des courants architecturaux, des écritures architecturales, des échelles ou encore des particularités typologiques d’un siècle de construction. Attentive au contexte, l’exposition permet de découvrir une variété de paysages et de localisations géographiques et le travail de femmes architectes.

Ce sont également les usages documentaires de la photographie qui sont mises en avant. Les photographies de ce corpus proviennent d’un fonds issu d’une commande du ministère de la Culture, confiée à huit photographes professionnels (Thierry Ardouin, Stéphane Asseline, Nolwenn Brod, Cyrus Cornut, Clément Guillaume, Sandrine Marc, Florent Michel et Myr Muratet). La campagne a permis de photographier 190 sites labellisés “Architecture contemporaine remarquable” sur les 1700 que répertorie le Guide du Centre des Monuments nationaux.

De septembre 2026 à septembre 2027, l’exposition itinérante permet de découvrir dans douze Maisons de l’architecture cette richesse architecturale que constituent les bâtiments labellisés « Architecture contemporaine remarquable ».

Commissariat de l’exposition assuré par la Maison de l’architecture et de la ville Provence-Alpes-Côte d’Azur et La Maison de l’architecture et des paysages Centre-Val de Loire, en association avec le Réseau des Maisons de l’Architecture.

Le Forum – Maison de l’Architecture de Normandie 48 rue Victor Hugo 76000 ROUEN Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie https://man-leforum.fr/ Une maison pour partager ensemble l’architecture

Omniprésente dans notre vie quotidienne, l’architecture revêt un caractère de bien collectif et public. Malgré un regain d’intérêt pour la compréhension des transformations du cadre de vie et une implication croissante des habitants en matière de fabrication de la ville, l’architecture reste peu connue et peu investie.

Aussi, le Forum – Maison de l’architecture de Normandie, structure culturelle et association loi 1901 faisant parti d’un réseau national qui réunit 35 maisons de l’architecture, s’engage dans le partage de la qualité architecturale, urbaine et paysagère auprès de tous les publics.

Lieu d’échange, de rencontre et de réflexion sur la fabrication de la ville et des territoires, elle inscrit ses actions au croisement de nombreux champs artistiques et disciplinaires dans un dialogue permanent avec les acteurs de l’acte de construire et de la culture.

Un siècle d’architecture en France

Barrage de Migouélou, Jean Bellier, André Coyne, 1956-1958 © Cyrus Cornut / Ministère de la Culture