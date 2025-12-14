UN SINGE EN ÉTÉ LE FESTIVAL Place Juhel Mayenne

UN SINGE EN ÉTÉ LE FESTIVAL

Place Juhel Parc du Château Mayenne Mayenne

Tarif : 20 – 20 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26

Le Festival Un Singe en été vous donne rendez-vous pour une 12e édition dans le parc du Château de Mayenne les 26 et 27 juin 2026 !

Défricheur de talents, Un singe en Été met à l’honneur des artistes en pleine ascension et des propositions singulières, mêlant sonorités inédites et explorations visuelles. Des performances immersives aux concerts transgressant les genres, le festival invite le public à plonger dans un univers où les frontières artistiques s’effacent pour laisser place à l’émotion brute et à la découverte.

Les premiers artistes de l’édition 2026 Maureen + Shame + Tramhaus + Myra + Magi Merlin…

La suite de la prog bientôt…

BON PLAN DE NOEL

PASS 2 JOURS (vendredi 26 et samedi 27 juin) à partir de 25.00€*

*Offre limitée .

Place Juhel Parc du Château Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 40 25 info@unsingeenete.com

English :

The 12th edition of the Festival Un Singe en été will be held in the grounds of the Château de Mayenne on June 26 and 27, 2026!

L’événement UN SINGE EN ÉTÉ LE FESTIVAL Mayenne a été mis à jour le 2025-12-11 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne