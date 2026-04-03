Un soir avec Pierre Arditi AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours
Un soir avec Pierre Arditi AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours lundi 19 octobre 2026.
Un soir avec Pierre Arditi Début : 2026-10-19 à 20:30. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37
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