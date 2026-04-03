Un soir avec Pierre Arditi AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours

Un soir avec Pierre Arditi Début : 2026-10-19 à 20:30. Tarif : – euros.

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AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37