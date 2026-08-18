Informations pratiques

Joué-lès-Tours

Un soir avec Pierre Arditi

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 49.4 – 49.4 – EUR

49.4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-10-19 20:30:00

fin : 2026-10-19

Date(s) :

2026-10-19

Une soirée mêlant anecdotes et grands souvenirs sur sa carrière, sa vision du monde, sans oublier l’évocation de ceux qui auront jalonné sa vie d’artiste.

Pierre Arditi se raconte avec la verve et l’élégance qu’on lui connaît.

Une soirée mêlant anecdotes et grands souvenirs sur sa carrière, sa vision du monde, sans oublier l’évocation de ceux qui auront jalonné sa vie d’artiste.

Pierre Arditi se raconte avec la verve et l’élégance qu’on lui connaît. Sur scène, dans une atmosphère chaleureuse, entre confidences, éclats de rire et instants de grâce !

Autre temps fort de ce Soir avec… , Pierre Arditi, amateur de livres et de grands crus, savoure et donne à partager le meilleur de sa bibliothèque. Pierre Arditi lira ce, et ceux qu’il aime !

Yasmina Reza, Jean-Michel Ribes, Jean-Claude Grumberg…

Une soirée comme au coin du feu qui réserve des surprises, sans oublier un jeu de questions-réponses avec le Public !

Un moment intimiste et privilégié pour les amoureux de théâtre et de cinéma ! 49.4 .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

%AB An evening blending anecdotes and fond memories of his career and his worldview, not to mention tributes to those who have shaped his life as an artist.

Pierre Arditi tells his story with his characteristic verve and elegance.

L’événement Un soir avec Pierre Arditi Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-08-18 par ADT 37