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Un spectacle acrobatique et chorégraphique autour de la figure du cerf Village de cirque Paris

samedi 12 septembre 2026 · Village de cirque · Paris

Un spectacle acrobatique et chorégraphique autour de la figure du cerf Village de cirque Paris

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Village de cirque
Adresse
Pelouse de Reuilly
Ville
75012 Paris
Département
Paris

45 min · Tout public, à partir de 8 ans · En extérieur

La
scénographie épurée se construit autour d’objets centraux : des bois de
cerf. Porteurs d’une forêt de symboles, ils deviennent l’axe principal
de cette création.

Comment cet animal, témoin de notre humanité archaïque, peut-il nous aider à créer les mythes d’aujourd’hui et de demain ?

Dans Faune,
une harde de femmes se laisse traverser par cette figure du vivant pour
parler des transformations que vivent leurs corps et les identités
collectives.

Entre leurs mains,
les bois de cerfs se transforment en agrès de cirque uniques, offrant un
terrain de jeu acrobatique et chorégraphique riche et audacieux.

Une invitation au renouveau, un élan pour repenser notre lien au monde.

Ce spectacle s’inscrit dans la programmation du Village de cirque #22

VOIR LA PROGRAMMATION

Faune / Cie Libertivore questionne notre rapport au sauvage et au monde contemporain et ses nécessaires métamorphoses.
Le dimanche 13 septembre 2026
de 15h15 à 16h00
Le samedi 12 septembre 2026
de 18h30 à 19h15
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T21:30:00+02:00
fin : 2026-09-13T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T18:30:00+02:00_2026-09-12T19:15:00+02:00;2026-09-13T15:15:00+02:00_2026-09-13T16:00:00+02:00

Village de cirque Pelouse de Reuilly  75012 Paris
https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/faune-cie-libertivore +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR


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