Un spectacle acrobatique et chorégraphique autour de la figure du cerf Village de cirque Paris

Informations pratiques

45 min · Tout public, à partir de 8 ans · En extérieur



La

scénographie épurée se construit autour d’objets centraux : des bois de

cerf. Porteurs d’une forêt de symboles, ils deviennent l’axe principal

de cette création.

Comment cet animal, témoin de notre humanité archaïque, peut-il nous aider à créer les mythes d’aujourd’hui et de demain ?

Dans Faune,

une harde de femmes se laisse traverser par cette figure du vivant pour

parler des transformations que vivent leurs corps et les identités

collectives.

Entre leurs mains,

les bois de cerfs se transforment en agrès de cirque uniques, offrant un

terrain de jeu acrobatique et chorégraphique riche et audacieux.

Une invitation au renouveau, un élan pour repenser notre lien au monde.

Ce spectacle s’inscrit dans la programmation du Village de cirque #22

VOIR LA PROGRAMMATION

Faune / Cie Libertivore questionne notre rapport au sauvage et au monde contemporain et ses nécessaires métamorphoses.

Le dimanche 13 septembre 2026

de 15h15 à 16h00

Le samedi 12 septembre 2026

de 18h30 à 19h15

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T21:30:00+02:00

fin : 2026-09-13T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T18:30:00+02:00_2026-09-12T19:15:00+02:00;2026-09-13T15:15:00+02:00_2026-09-13T16:00:00+02:00

Village de cirque Pelouse de Reuilly 75012 Paris

https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/faune-cie-libertivore +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR



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