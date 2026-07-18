Un spectacle de cirque sous yourte Village de cirque Paris

Informations pratiques

1h30 · Tout public, à partir de 12 ans · sous yourte

Avec grâce et humour, Jonas Séradin et Ivan Aubrée construisent sous leur yourte un moment qui dépend de chacun. Anaïs Heluin – Sceneweb,

Un gardien de phare égaré sous sa yourte

se heurte à ses propres angoisses, son corps d’acrobate n’est plus au

rendez-vous. Qu’à cela ne tienne, il réveille les consciences : le monde

fout le camp, les algues vertes nous envahissent, unissons-nous ! C’est

ça l’esprit du cirque, radical, passionné, solidaire.

Ce spectacle s’inscrit dans la programmation du Village de cirque #22

VOIR LA PROGRAMMATION

Un spectacle qui va être super, mais qui sera sans doute mieux quand vous l’aurez vu : Préviens les autres / Galapiat Cirque.

Le dimanche 13 septembre 2026

de 16h30 à 18h00

Le samedi 12 septembre 2026

de 20h00 à 21h30

Le vendredi 11 septembre 2026

de 20h30 à 22h00

payant

De 12 à 20 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-11T23:30:00+02:00

fin : 2026-09-13T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-11T20:30:00+02:00_2026-09-11T22:00:00+02:00;2026-09-12T20:00:00+02:00_2026-09-12T21:30:00+02:00;2026-09-13T16:30:00+02:00_2026-09-13T18:00:00+02:00

Village de cirque Pelouse de Reuilly 75012 Paris

https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/previens-les-autres-galapiat-cirque +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR



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