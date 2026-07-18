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Un spectacle de cirque sous yourte Village de cirque Paris

vendredi 11 septembre 2026 · Village de cirque · Paris

Un spectacle de cirque sous yourte Village de cirque Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Village de cirque
Adresse
Pelouse de Reuilly
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 12 à 20 euros.</p>

1h30 · Tout public, à partir de 12 ans · sous yourte

Avec grâce et humour, Jonas Séradin et Ivan Aubrée construisent sous leur yourte un moment qui dépend de chacun.

Anaïs Heluin – Sceneweb,

Un gardien de phare égaré sous sa yourte
se heurte à ses propres angoisses, son corps d’acrobate n’est plus au
rendez-vous. Qu’à cela ne tienne, il réveille les consciences : le monde
fout le camp, les algues vertes nous envahissent, unissons-nous ! C’est
ça l’esprit du cirque, radical, passionné, solidaire.

Ce spectacle s’inscrit dans la programmation du Village de cirque #22

VOIR LA PROGRAMMATION

Un spectacle qui va être super, mais qui sera sans doute mieux quand vous l’aurez vu : Préviens les autres / Galapiat Cirque.
Le dimanche 13 septembre 2026
de 16h30 à 18h00
Le samedi 12 septembre 2026
de 20h00 à 21h30
Le vendredi 11 septembre 2026
de 20h30 à 22h00
payant

De 12 à 20 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-11T23:30:00+02:00
fin : 2026-09-13T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-11T20:30:00+02:00_2026-09-11T22:00:00+02:00;2026-09-12T20:00:00+02:00_2026-09-12T21:30:00+02:00;2026-09-13T16:30:00+02:00_2026-09-13T18:00:00+02:00

Village de cirque Pelouse de Reuilly  75012 Paris
https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/previens-les-autres-galapiat-cirque +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR


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