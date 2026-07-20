Un spectacle de clown qui met le feu Village de cirque Paris
vendredi 11 septembre 2026 · Village de cirque · Paris
Informations pratiques
1 heure · Tout public, à partir de 8 ans · sous chapiteau
Quand l’art clownesque rime avec poésie, nos cœurs s’emballent
Une piste, un Clown, du feu.
Dans un cercle intime, à l’abri d’un
chapiteau, une flamme s’allume. Elle vacille, gronde, éclaire. De
l’allumette discrète aux gerbes incandescentes, IGNIS déploie une esthétique du minuscule, du sensible, du rituel.
Le
clown, à la fois candide et profond, observe, tente, échoue,
recommence. Il apprend à écouter ce langage incandescent, miroir de nos
passions, de nos peurs et de nos élans. Entre le clown et le feu, une
danse s’installe, faite d’apprivoisement, de surprises et de poésie.
Dans
ce cercle, le clown apprend le langage du feu avec douceur et
maladresse. Par son regard espiègle, il partage notre fascination
transgressive pour les flammes.
IGNIS place le feu au cœur du chapiteau, dans un spectacle convoquant nos plus intimes et lointains imaginaires.
AVERTISSEMENT
Le public peut être exposé à des fumées pouvant être dangereuses pour les personnes asthmatiques.
Ce spectacle s’inscrit dans la programmation du Village de cirque #22
IGNIS du collectif Sismique – Nicolas Fraiseau.
Le dimanche 20 septembre 2026
de 16h30 à 17h30
Le samedi 19 septembre 2026
de 20h00 à 21h00
Le vendredi 18 septembre 2026
de 20h30 à 21h30
Le jeudi 17 septembre 2026
de 20h30 à 21h30
Le mercredi 16 septembre 2026
de 20h30 à 21h30
Le dimanche 13 septembre 2026
de 16h30 à 17h30
Le samedi 12 septembre 2026
de 20h00 à 21h00
Le vendredi 11 septembre 2026
de 20h30 à 21h30
payant
De 12 à 20 euros.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-11T23:30:00+02:00
fin : 2026-09-20T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-11T20:30:00+02:00_2026-09-11T21:30:00+02:00;2026-09-12T20:00:00+02:00_2026-09-12T21:00:00+02:00;2026-09-13T16:30:00+02:00_2026-09-13T17:30:00+02:00;2026-09-16T20:30:00+02:00_2026-09-16T21:30:00+02:00;2026-09-17T20:30:00+02:00_2026-09-17T21:30:00+02:00;2026-09-18T20:30:00+02:00_2026-09-18T21:30:00+02:00;2026-09-19T20:00:00+02:00_2026-09-19T21:00:00+02:00;2026-09-20T16:30:00+02:00_2026-09-20T17:30:00+02:00
Village de cirque Pelouse de Reuilly 75012 Paris
https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/ignis-collectif-sismique +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR
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