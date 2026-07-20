Un spectacle de clown qui met le feu Village de cirque Paris

Informations pratiques

1 heure · Tout public, à partir de 8 ans · sous chapiteau

Quand l’art clownesque rime avec poésie, nos cœurs s’emballent Marie-Céline Nivière – Coups d’Oeil ,

Une piste, un Clown, du feu.

Dans un cercle intime, à l’abri d’un

chapiteau, une flamme s’allume. Elle vacille, gronde, éclaire. De

l’allumette discrète aux gerbes incandescentes, IGNIS déploie une esthétique du minuscule, du sensible, du rituel.

Le

clown, à la fois candide et profond, observe, tente, échoue,

recommence. Il apprend à écouter ce langage incandescent, miroir de nos

passions, de nos peurs et de nos élans. Entre le clown et le feu, une

danse s’installe, faite d’apprivoisement, de surprises et de poésie.

Dans

ce cercle, le clown apprend le langage du feu avec douceur et

maladresse. Par son regard espiègle, il partage notre fascination

transgressive pour les flammes.

IGNIS place le feu au cœur du chapiteau, dans un spectacle convoquant nos plus intimes et lointains imaginaires.

AVERTISSEMENT Le public peut être exposé à des fumées pouvant être dangereuses pour les personnes asthmatiques.

Ce spectacle s’inscrit dans la programmation du Village de cirque #22

VOIR LA PROGRAMMATION

IGNIS du collectif Sismique – Nicolas Fraiseau.

Le dimanche 20 septembre 2026

de 16h30 à 17h30

Le samedi 19 septembre 2026

de 20h00 à 21h00

Le vendredi 18 septembre 2026

de 20h30 à 21h30

Le jeudi 17 septembre 2026

de 20h30 à 21h30

Le mercredi 16 septembre 2026

de 20h30 à 21h30

Le dimanche 13 septembre 2026

de 16h30 à 17h30

Le samedi 12 septembre 2026

de 20h00 à 21h00

Le vendredi 11 septembre 2026

de 20h30 à 21h30

payant

De 12 à 20 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-11T23:30:00+02:00

fin : 2026-09-20T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-11T20:30:00+02:00_2026-09-11T21:30:00+02:00;2026-09-12T20:00:00+02:00_2026-09-12T21:00:00+02:00;2026-09-13T16:30:00+02:00_2026-09-13T17:30:00+02:00;2026-09-16T20:30:00+02:00_2026-09-16T21:30:00+02:00;2026-09-17T20:30:00+02:00_2026-09-17T21:30:00+02:00;2026-09-18T20:30:00+02:00_2026-09-18T21:30:00+02:00;2026-09-19T20:00:00+02:00_2026-09-19T21:00:00+02:00;2026-09-20T16:30:00+02:00_2026-09-20T17:30:00+02:00

Village de cirque Pelouse de Reuilly 75012 Paris

https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/ignis-collectif-sismique +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR



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