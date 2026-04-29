Un spectacle de danse tout terrain : Hors Sol de la cie Dakipaya Danza Parc de Choisy PARIS
Un spectacle de danse tout terrain : Hors Sol de la cie Dakipaya Danza Parc de Choisy PARIS vendredi 12 juin 2026.
45 min • à partir de 6 ans • gratuit en espace public
Le sol devient ici un prisme, un point d’ancrage, piliers
aux danseurs.ses, c’est aussi une célébration, une invitation à rendre
visible et précieux ce monde du dessous, par la danse et par les mots.
Socle
discret de toute fertilité, le sol nous porte, nous relie, il est notre
commun. Véritable trésor, le sol est l’endroit où la mort se
transforme, se décompose, se recycle – pour que la vie puisse émerger à
nouveau.
Mais dans une société où les sols organiques disparaissent,
où l’on construit toujours plus sur des surfaces inertes, étanches, sans
dialogue possible, ce lien se délite.
Avec Hors Sol, il s’agit
de raviver ce lien, l’honorer, le défendre, lui redonner une présence
sensible, à travers des danses puissantes, intenses, ancrées, mais aussi
fragiles, poreuses à l’écoute du monde et de l’invisible.
Ce spectacle est une tentative de réconciliation.
LA COMPAGNIE
Dakipaya Danza naît de la rencontre d’Anaïta Pourchot et de Paula
Carmona Jimenez au CCN de Montpellier en 2008. Depuis 2015, Anaïta
Pourchot assure la direction de la compagnie.
L’intention de Dakipaya
Danza est de garder une proximité avec le public aussi diversifié
soit-il. Le choix de l’écriture chorégraphique a pour but de créer un
visuel et une émotion permettant à chacun de se construire,
d’interpréter une histoire. Inspirée par la réalité quotidienne, elle
pousse au questionnement sur les conditions de vie morale et matérielle,
sans porter de jugement de valeur. Le défit de Dakipaya Danza est de
créer des spectacles tout terrain. En s’emparant des espaces publics ou
lieux non dédiés, la compagnie cherche à réinventer une relation avec le
spectateur en permettant un accès gratuit à l’imaginaire, à une
ouverture vers une forme contemporaine de la danse.
Hors Sol pose une question essentielle : Quel est notre lien au sol et au vivant qu’il abrite, ce vivant discret, invisible, qui se cache sous nos pieds ?
Du vendredi 12 juin 2026 au samedi 13 juin 2026 :
samedi
de 18h00 à 18h45
vendredi
de 19h00 à 19h45
gratuit
RDV à la Caravane Rouge, Parc de Choisy, Paris 13
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-12T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-13T21:45:00+02:00
Date(s) : 2026-06-12T19:00:00+02:00_2026-06-12T19:45:00+02:00;2026-06-13T18:00:00+02:00_2026-06-13T18:45:00+02:00
Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS
https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/hors-sol-dakipaya-danza-2 +33146223371 reservation@2r2c.coop
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