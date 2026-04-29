Un spectacle de danse tout terrain : Hors Sol de la cie Dakipaya Danza Parc de Choisy PARIS

45 min • à partir de 6 ans • gratuit en espace public

Le sol devient ici un prisme, un point d’ancrage, piliers

aux danseurs.ses, c’est aussi une célébration, une invitation à rendre

visible et précieux ce monde du dessous, par la danse et par les mots.

Socle

discret de toute fertilité, le sol nous porte, nous relie, il est notre

commun. Véritable trésor, le sol est l’endroit où la mort se

transforme, se décompose, se recycle – pour que la vie puisse émerger à

nouveau.

Mais dans une société où les sols organiques disparaissent,

où l’on construit toujours plus sur des surfaces inertes, étanches, sans

dialogue possible, ce lien se délite.

Avec Hors Sol, il s’agit

de raviver ce lien, l’honorer, le défendre, lui redonner une présence

sensible, à travers des danses puissantes, intenses, ancrées, mais aussi

fragiles, poreuses à l’écoute du monde et de l’invisible.

Ce spectacle est une tentative de réconciliation.

VOIR LA PROGRAMMATION

LA COMPAGNIE Dakipaya Danza naît de la rencontre d’Anaïta Pourchot et de Paula

Carmona Jimenez au CCN de Montpellier en 2008. Depuis 2015, Anaïta

Pourchot assure la direction de la compagnie.

L’intention de Dakipaya

Danza est de garder une proximité avec le public aussi diversifié

soit-il. Le choix de l’écriture chorégraphique a pour but de créer un

visuel et une émotion permettant à chacun de se construire,

d’interpréter une histoire. Inspirée par la réalité quotidienne, elle

pousse au questionnement sur les conditions de vie morale et matérielle,

sans porter de jugement de valeur. Le défit de Dakipaya Danza est de

créer des spectacles tout terrain. En s’emparant des espaces publics ou

lieux non dédiés, la compagnie cherche à réinventer une relation avec le

spectateur en permettant un accès gratuit à l’imaginaire, à une

ouverture vers une forme contemporaine de la danse.

Hors Sol pose une question essentielle : Quel est notre lien au sol et au vivant qu’il abrite, ce vivant discret, invisible, qui se cache sous nos pieds ?

Du vendredi 12 juin 2026 au samedi 13 juin 2026 :

samedi

de 18h00 à 18h45

vendredi

de 19h00 à 19h45

gratuit

RDV à la Caravane Rouge, Parc de Choisy, Paris 13

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T21:45:00+02:00

Date(s) : 2026-06-12T19:00:00+02:00_2026-06-12T19:45:00+02:00;2026-06-13T18:00:00+02:00_2026-06-13T18:45:00+02:00

Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS

https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/hors-sol-dakipaya-danza-2 +33146223371 reservation@2r2c.coop



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