Un spectacle de sangles aériennes sous chapiteau Village de cirque Paris

Informations pratiques

1h · Tout public, à partir de 8 ans · Sous chapiteau

Une seule sangle pour trois acrobates au plateau.

Qui sont-ils ? Quels liens les unissent

? Sont-ils toujours d’accord ? Comment faire avec l’autre, les autres,

leurs différences, leurs singularités ?

Beaucoup de questions et pas mal de réponses pour nous aider à trouver l’unité, abriter nos différences et faire communauté.

Trois

sangles aériennes sont attachées là-haut, en un même point. Tour à tour

jumeaux, électrons libres ou charges contraires, les trois artistes

interrogent le lien entre attachement et appartenance.

Le Témoignage de la Chimère est une danse aérienne à la recherche de ce qui nous lie et nous réunit.

Ce spectacle s’inscrit dans la programmation du Village de cirque #22

VOIR LA PROGRAMMATION

Venez découvrir le nouveau projet de la Cie Charge Maximale de la Rupture, finaliste de Circusnext en 2024 : Le Témoignage de la Chimère.

Le dimanche 20 septembre 2026

de 14h00 à 15h00

Le samedi 19 septembre 2026

de 17h00 à 18h00

Le vendredi 18 septembre 2026

de 19h00 à 20h00

payant

De 12 à 20 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-18T19:00:00+02:00_2026-09-18T20:00:00+02:00;2026-09-19T17:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00;2026-09-20T14:00:00+02:00_2026-09-20T15:00:00+02:00

Village de cirque Pelouse de Reuilly 75012 Paris

https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/le-temoignage-de-la-chimere-cmr +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR



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