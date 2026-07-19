Un spectacle de sangles aériennes sous chapiteau Village de cirque Paris
vendredi 18 septembre 2026 · Village de cirque · Paris
Informations pratiques
1h · Tout public, à partir de 8 ans · Sous chapiteau
Une seule sangle pour trois acrobates au plateau.
Qui sont-ils ? Quels liens les unissent
? Sont-ils toujours d’accord ? Comment faire avec l’autre, les autres,
leurs différences, leurs singularités ?
Beaucoup de questions et pas mal de réponses pour nous aider à trouver l’unité, abriter nos différences et faire communauté.
Trois
sangles aériennes sont attachées là-haut, en un même point. Tour à tour
jumeaux, électrons libres ou charges contraires, les trois artistes
interrogent le lien entre attachement et appartenance.
Le Témoignage de la Chimère est une danse aérienne à la recherche de ce qui nous lie et nous réunit.
Ce spectacle s’inscrit dans la programmation du Village de cirque #22
Venez découvrir le nouveau projet de la Cie Charge Maximale de la Rupture, finaliste de Circusnext en 2024 : Le Témoignage de la Chimère.
Le dimanche 20 septembre 2026
de 14h00 à 15h00
Le samedi 19 septembre 2026
de 17h00 à 18h00
Le vendredi 18 septembre 2026
de 19h00 à 20h00
payant
De 12 à 20 euros.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T19:00:00+02:00_2026-09-18T20:00:00+02:00;2026-09-19T17:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00;2026-09-20T14:00:00+02:00_2026-09-20T15:00:00+02:00
Village de cirque Pelouse de Reuilly 75012 Paris
https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/le-temoignage-de-la-chimere-cmr +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR
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