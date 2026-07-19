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Un spectacle de sangles aériennes sous chapiteau Village de cirque Paris

vendredi 18 septembre 2026 · Village de cirque · Paris

Un spectacle de sangles aériennes sous chapiteau Village de cirque Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Village de cirque
Adresse
Pelouse de Reuilly
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 12 à 20 euros.</p>

1h · Tout public, à partir de 8 ans · Sous chapiteau

Une seule sangle pour trois acrobates au plateau.

Qui sont-ils ? Quels liens les unissent
 ? Sont-ils toujours d’accord ? Comment faire avec l’autre, les autres,
leurs différences, leurs singularités ?

Beaucoup de questions et pas mal de réponses pour nous aider à trouver l’unité, abriter nos différences et faire communauté.

Trois
sangles aériennes sont attachées là-haut, en un même point. Tour à tour
jumeaux, électrons libres ou charges contraires, les trois artistes
interrogent le lien entre attachement et appartenance.

Le Témoignage de la Chimère est une danse aérienne à la recherche de ce qui nous lie et nous réunit.

Ce spectacle s’inscrit dans la programmation du Village de cirque #22

VOIR LA PROGRAMMATION

Venez découvrir le nouveau projet de la Cie Charge Maximale de la Rupture, finaliste de Circusnext en 2024 : Le Témoignage de la Chimère.
Le dimanche 20 septembre 2026
de 14h00 à 15h00
Le samedi 19 septembre 2026
de 17h00 à 18h00
Le vendredi 18 septembre 2026
de 19h00 à 20h00
payant

De 12 à 20 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T19:00:00+02:00_2026-09-18T20:00:00+02:00;2026-09-19T17:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00;2026-09-20T14:00:00+02:00_2026-09-20T15:00:00+02:00

Village de cirque Pelouse de Reuilly  75012 Paris
https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/le-temoignage-de-la-chimere-cmr +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR


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